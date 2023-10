Ha sido la noticia del fin de semana. Álvaro de Luna y Laura Escanes han decidido romper su relación tras casi un año de noviazgo. Así lo confirmaban los últimos movimientos del artista en las redes sociales, el cual decidió dejar de seguir a la que hasta ahora era su novia en Instagram. Un gesto que llamó la atención de muchos y que afirmaban los rumores de ruptura que se habían generado en los últimos meses con motivo de sus escasas apariciones conjuntas, tanto en las plataformas digitales como en diferentes eventos profesionales. Por el contrario, la influencer todavía no habría dado el paso de dejar de seguir al intérprete de Todo contigo.

Álvaro de Luna y Laura Escanes en la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. 2023/ Gtres

Las últimas horas han estado marcadas por un sinfín de especulaciones acerca de los motivos que habrían acarreado esta ruptura ya que, por el momento, ni Laura ni Álvaro han querido pronunciarse al respecto. Pero, precisamente ha sido este último el que ha dado un paso al frente para romper el silencio. Aunque ha sido fiel al hermetismo con el que siempre ha intentado tratar su vida privada, el cantante ha sido sorprendido por los medios en el aeropuerto de la capital y, aunque ha manifestado que no quiere hacer ninguna declaración al respecto, por otro lado, también ha señalado que, a pesar de todo, «por supuesto sigue teniendo mucho cariño a Laura».

Estas primeras declaraciones han llegado tan solo unas horas después de conocerse esta inesperada ruptura a la que Álvaro se ha enfrentado en medio de todo el éxito profesional que está cosechando su carrera musical. Actualmente se encuentra completamente sumergido en la gira de su último álbum, centrándose en la música e intentando evadirse de todo lo vinculado a la crónica social.

Por su parte, Laura Escanes sigue sin dar ningún paso al frente. Lejos de no querer dejar de seguir en Instagram a Álvaro, la creadora de contenido ha seguido compartiendo su día a día con sus seguidores, donde ha llamado la atención uno de sus últimos planes. Y es que la catalana se ha tatuado en el brazo durante la fiesta de cumpleaños de Marta Díaz. Lo ha hecho sin mostrar el resultado final, por lo que se desconoce si este nuevo símbolo que ha querido plasmar en su piel estará vinculado con la etapa que comenzará a partir de ahora sin tener al artista a su lado.

Todavía son muchas las incógnitas que existen alrededor del fin de esta historia de amor, aunque la revista ¡Hola! ha sido la primera en ofrecer los primeros detalles al respecto. De acuerdo con lo publicado, la decisión de continuar por caminos por separado habría sido tomada de «mutuo acuerdo» hace, aproximadamente, dos semanas. Siguiendo al medio citado, no se habría tratado de una primera crisis si no que ya venían arrastrando diferentes baches meses antes. En agosto decidieron tomarse un tiempo separados, pero semanas después quisieron darse una nueva oportunidad que, finalmente, no ha tenido el resultado esperado.