Quién es Ramón Casanova, la posible nueva ilusión de Laura Escanes

Fue el pasado mes de octubre cuando Laura Escanes confirmó su ruptura con Álvaro de Luna, tras poco más de un año de relación. Lo hizo a través de su perfil en Instagram, donde reúne a cerca de dos millones de seguidores, con un escueto pero esclarecedor comunicado en el que hizo alusión, asimismo, a un capítulo de Entre el Cielo y las Nubes, el podcast de Podimo, producido por Phi Beta Podcasts, que presenta. «En esos momentos cuesta infinito. Por eso ella (la invitada), tomó la decisión de no publicar según qué cosas. ¿Aprenderé? No sé. Mantener la cabeza fría en los momentos de felicidad máxima pensando en lo que pueda pasar no es que se me de muy bien (…) Ha sido una parte de mi vida preciosa y nadie podrá manchar eso. El amor y todo lo bueno es lo que me guardo yo», dijo.

Desde entonces, son muchos, sea como fuere, quienes han puesto el foco en las compañías de la influencer y encontrado ahí a quién podría ser su muy pronta nueva ilusión sentimental: Ramón Casanova, el instructor de surf con el que se ha visto a la joven disfrutar de su afición por este deporte, varias veces en estas últimas semanas, en un centro comercial de Madrid. Ramón tiene 35 años y nació en Barcelona, donde su familia regenta una gestoría familiar de la que él, no obstante, no ha querido hacerse cargo.

El catalán ha preferido el surf, y lo cierto es que esta determinación no le ha ido nada mal. Actualmente, el hombre que podría robar el corazón de la ex de Risto Mejide, es CEO de su propia empresa: Surf Lounge, en Ibiza, una instalación con playa natural que incluye una ola infinita -y por tanto, artificial- para surfear, y que cuenta, asimismo, con un restaurante, piscina, camas balinesas, gimnasio exterior y varias tiendas de ropa. Asimismo, y al margen de lo anterior, se conoce que, entre 2005 y 2012, Ramón fue mecánico del equipo de racing de Kawasaki, y que como inversión paralera a la ya descrita, en 2019, fundó Kapital Hunters. Una empresa de gestión de inversiones que «genera oportunidades de negocio» en Ibiza, Madrid, Barcelona y Costa Rica.

Pero además del surf, Ramón Casanova es fánatico de otros deportes de aventura, como el motocross, la escalada, el windsurf, el tiro o el snowboard. Fue prácticando este último deporte, de hecho, cuando pudimos verle por primera vez junto a una Laura Escanes ya entonces soltera. En diciembre, la catalana hizo una escapada a la nieve con su amiga Clara Chaín, a la que se sumó la pareja de ésta, Adrián Lastra, Juan Betancourt, y otro grupo de chicos entre los que se encontraba Casanova.

A juzgar por sus últimas publicaciones en Instagram Ramón Casanova, que no supera, de momento, los dos mil seguidores, también es muy dado a escalar en rocódromos, considera Costa Rica su segundo hogar, y es gran amante de los niños y los perros. Tres gustos que comparte con Laura, que compagina sus labores profesionales como creadora de contenido y presentadora, con las de madre. A sus veintisiete años, Laura Escanes es madre de una niña de cuatro fruto de sus primeras nupcias con Mejide.