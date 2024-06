El plan que seguirá Álvaro de Luna si coincide con Laura Escanes

Fue el pasado mes de noviembre cuando Álvaro de Luna y Laura Escanes decidieron tomar caminos por separado tras mantener una relación sentimental de un año de duración. Su ruptura acaparó gran parte de los titulares del país y ambos protagonizaron un intercambio de indirectas que no pasaron desapercibidas para ninguno de sus fans. Sin embargo, ahora, el intérprete de Todo contigo ha querido sellar la paz públicamente con la que fue su pareja y ha confesado cómo reaccionaria ante la posibilidad de encontrarse personalmente en un evento.

«Obviamente nos saludaríamos», ha comenzado a decir en el 30º aniversario de la publicación de GQ España. «Al final yo creo que es de ser coherentes el saludarnos y de ser adultos. Ha pasado mucho tiempo y yo creo que bueno, que nos saludaremos», proseguía, dejando claro que no tiene ningún problema con Laura pese a los versos que muchos han considerado que le ha dedicado en los últimos meses (los cuales incluyen ciertas indirectas).

En cuanto a su actual situación sentimental, Álvaro de Luna ha desvelado que está abierto al amor pero que desde que decidió romper su relación con la influencer, no ha iniciado ningún romance, aunque muchos rumores dicten lo contrario: «Nunca hay que estar cerrado al amor. El amor aparece cuando no lo estás buscando ni lo esperas. ¿Que esté muy activo para que pase? Pues no. Pero si pasa, pues que pase y ya está», expresaba. Al mismo tiempo, el artista señalaba que está muy centrado en su faceta profesional: «Estoy muy centrado en currar. Estamos muy centrados en toda la gira de verano, que es una gira muy potente», comentaba.

El motivo de su ruptura

Confirmando los rumores, Laura Escanes emitió un comunicado donde informaba de su ruptura con Álvaro de Luna y desmentía que su decisión estuviera ligada a terceras personas: «Parece que no haya posibilidad de cerrar una etapa con amor porque todo lo que te rodea insiste en que tenga que haber un villano y atacarle hasta el infinito», escribía por aquel entonces. No obstante, a día de hoy, lo cierto es que más allá de las palabras señaladas, ninguno de los dos ha confesado cuál fue el detonante que desencadenó el fin de su historia de amor.

Por parte de Álvaro, su pronunciación siempre ha sucedido al ritmo de sus canciones, y es que las indirectas que supuestamente le mandó a través de sus canciones provocaron que la tensión aumentara de manera considerable. «Yo quise todo contigo. Y tu quisiste dolerlo», «Yo como tonto creyendo en tus cuentos», «Tu quisiste matar lo que creí que sería eterno», «Pa’ ti no tengo tiempo», «Descuidaste lo nuestro y solo cuidaste lo que se veía», son solo algunos de los párrafos que componen Suerte, el single que el cantante publicó tan solo unos meses después de su ruptura, lo que dio que pensar que su contenido tenía una clara destinataria.