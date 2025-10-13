Isabelle Junot anuncia que está embarazada de su segundo hijo en común con Álvaro Falcó

Isabelle Junot está embarazada. Así lo ha anunciado ella misma a través de su perfil oficial de Instagram, donde ha compartido una fotografía en la que ha presumido de su incipiente tripa de premamá. «Noticia de última hora. Próximamente… ¿qué será, niño o niña?», escribía. Así, Junot se está preparando para tener su segundo hijo en común con Álvaro Falcó, el hombre con el que se dio el «sí, quiero» en abril de 2022.

Como no podía ser de otra manera, el post no ha tardado en llenarse de comentarios de enhorabuena, donde ha destacado el de Tamara Falcó, que ha felicitado a los futuros papás con un gran entusiasmo: «¡Bravo!», escribía con varios emojis de palmas. Al mismo tiempo, Vicky Martín Berrocal, Marta Barroso o Íñigo Onieva han sido otros de los rostros conocidos que se han mostrado muy emocionados con la especial noticia. Así como también lo han hecho algunos de sus más de 150.000 seguidores: «¡Qué ilusión!», «Cómo me alegro Isabelle, sin conocerte en persona una buenísima noticia», «Enhorabuena», «Oh, muchísimas felicidades», «Ay, será niño seguro», «Maravilloso», expresaban.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Isabelle Junot (@isabellejunot)

Fue en junio de 2023 cuando Álvaro Falcó e Isabelle Junot dieron la bienvenida a su primogénita, justo un año después de casarse. Escogieron el nombre de Philippa para la pequeña en honor a su abuelo materno, el francés Philip Junot, aunque Isabelle siempre ha destacado que guarda un gran parecido con su abuela paterna, Marta Chavarri, quien falleció poco después de su nacimiento. «Philippa es muy divertida, muy rápida, es increíble. Veo mucho de su abuela en ella, tanto físicamente como en su alegría, porque Marta era muy divertida», comentó en el programa Y ahora Sonsoles.

La historia de amor de Isabelle Junot y Álvaro Falcó

Isabelle Junot y Álvaro Falcó se conocieron en Gstaad, una exclusiva estación de esquí situada en Suiza. Poco después se reencontraron en Madrid y fue entonces cuando entre ambos comenzó a surgir algo más que una amistad. En 2018 salió a la luz su romance cuando acudieron juntos a un evento en Ronda, y fue tan solo tres años después cuando Álvaro Falcó le pidió matrimonio durante un viaje a la República Dominicana. Desde entonces, no se han separado y, después de dar la bienvenida a su primera hija en común, ahora están a punto de ampliar la familia, duplicando su amor con la llegada de su segundo hijo.

Isabelle Junot y Álvaro Falcó en Madrid. (Foto: Gtres)

Por ahora, se desconoce de cuánto tiempo está embarazada Isabelle Junot. Así como tampoco ha trascendido el género del bebé que espera. Sin embargo, igual que hizo durante su primer embarazo, es muy probable que la aristócrata comparta con sus seguidores de las redes sociales algunos detalles de su segunda gestación.