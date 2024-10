Isabelle Junot, la aristócrata que podría destronar a Tamara Falcó como icono de estilo

Primas y rivales es un título perfecto para destacar la relación entre Isabelle Junot y Tamara Falcó, quienes no solo comparten lazos familiares, sino también un estilo elegante que las posiciona como referentes en el mundo de la moda. Mientras que ambas brillan con luz propia, la comparación es inevitable: Tamara, con su aire clásico y refinado e Isabelle, con un estilo más atrevido y moderno, están marcando tendencias en la alta sociedad. Aunque son cercanas y comparten momentos juntos, también se han convertido en competidoras amables en el ámbito del estilo, creando una rivalidad elegante en la que ambas destacan. Algunos incluso especulan que Junot podría quitarle el puesto a Tamara como el nuevo icono de la elegancia en la aristocracia española.

Isabelle Junot es, sin duda, uno de los nombres que más resuena en la aristocracia española. Hija del empresario francés Philippe Junot y de la exmodelo danesa Nina Wendelboe-Larsen, lleva un linaje tan fascinante como su estilo. Aunque muchos la conocen como prima política de Tamara Falcó, Isabelle ha construido su propio camino en la nobleza española tras casarse en 2022 con Álvaro Falcó, marqués de Cubas.

Isabelle Junot, Tamara Falcó, Álvaro Falcó, e Iñigo Onieva fueron vistos disfrutando de un reciente viaje juntos a París. (Foto: Redes Sociales)

Tamara Falcó tiene competencia

Tamara, marquesa de Griñón, ha conquistado a los amantes del estilo gracias a su irresistible combinación de personalidad encantadora, elegancia innata y una habilidad para hacer que cualquier look se vea fresco y sofisticado. Desde su paso por MasterChef, la hermana de Julio Iglesias se ha convertido en un fenómeno imparable. Su estilo ha evolucionado con blusas románticas, vaqueros de corte relajado, abrigos de estilo masculino y esos vestidos boho con estampados que nunca fallan.

La Marquesa de Cubas no teme arriesgarse con estampados atrevidos. (Foto: Redes Sociales)

Pero no muy lejos del brillo de la hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó, emerge Isabelle Junot, la flamante marquesa de Cubas, cuya presencia no ha pasado desapercibida. Aunque Tamara sigue arrasando allá donde va, Isabelle podría ser la sucesora natural en cuanto a elegancia y estilo se refiere. Ella arriesga más, experimenta con looks más vibrantes, como el leopardo, algo que no es para todos, pero ella lo lleva con una seguridad y estilo indiscutibles.

Isabelle Junot con un llamativo traje de Hermès. (Foto: Redes Sociales)

Uno de sus atuendos más aclamados recientemente ha sido un conjunto de dos piezas con americana y pantalón negros y ambos con un estampado geométrico y adornados con flecos que le dan un toque llamativo. La blazer oversize, con hombros exagerados y solapas grandes, está lejos de pasar desapercibida, y demuestra que no teme a lo arriesgado. Cada detalle de este conjunto está diseñado para captar miradas, haciendo que cada pieza protagonice el look sin sobrecargarlo.

A pesar de ser más audaz en sus elecciones de moda, también tiene una faceta más natural y auténtica, especialmente en su rol como coach nutricional. En su cuenta profesional, comparte contenido relacionado con su pasión por la nutrición y el bienestar, y ahí es donde muestra una imagen más relajada, conectada, cercana y, sobre todo muy divertida, un contraste refrescante con su glamuroso día a día en los eventos sociales.