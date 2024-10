Tamara Falcó es imagen de la firma de moda Pedro del Hierro. Se trata de un rol que ejerce desde hace ya varios años. Además colabora en la creación de nuevas colecciones cápsula. Y eso no es todo, porque, además, se ha convertido en la protagonista del nuevo anuncio publicitario de la marca.

El escenario en el que se ha grabado el spot tiene un gran significado para la marquesa de Griñón porque se ha escogido el restaurante de su marido, Casa Salesas. El local de restauración está ubicado concretamente en el cruce entre la calle Fernando VI y la calle Regueros, una de las calles más emblemáticas de Madrid.

Tamara Falcó la exposición homenaje a Pedro del Hierro. (Foto: Gtres)

Hasta allí se ha desplazado Tamara Falcó y el equipo de producción. Además, cabe destacar que ha estado bajo las directrices de Eugenia Silva. Y es que la modelo también está vinculada desde hace años con la firma textil.

Como una auténtica modelo

En la pieza audiovisual grabada en el citado lugar, Tamara Falcó posa sonriente ante el objetivo de la cámara, pasea y se mueve como una auténtica modelo para mostrar algunas prendas de la nueva colección. Luce un dos piezas en color rosa formado por una blazer estructurada de cuello solapa a juego con unos pantalones. Además, incorpora una blusa con un estampado floral donde los tonos anaranjados son los grandes protagonistas.

Además de estar inmersa trabajando mano a mano con Pedro del Hierro, Tamara Falcó también se ha hecho un hueco en la televisión. Desde su participación en MasterChef Celebrity 4, en 2019, se ha convertido en una habitual de la también conocida como caja mágica.

Actualmente, la hija de Isabel Preysler continúa formando parte del equipo de colaboradores de El Hormiguero. Cada jueves, Tamara asiste al formato presentado por Pablo Motos en Antena 3 para hablar de la crónica social de nuestro país junto a Juan del Val, Nuria Roca y Cristina Pardo.

Y eso no es todo, porque también ha fichado por Got Talent, formato de Telecinco donde ejerce de juez junto a Paula Echevarría, Florentino Fernández y Risto Mejide. A lo largo de las primeras emisiones, la aristócrata ha tenido que deliberar junto a sus compañeros qué concursantes pasaban a la siguiente fase del concurso en el que ha mostrado su faceta más sensible. Y es que, Tamara Falcó se emocionó al ver una de las actuaciones.