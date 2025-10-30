Dani Martín vuelve al plató donde lo ha hecho todo… incluso interrumpir a Rosalía en directo

Hay artistas que crecen con su público y otros que crecen gracias a él. Dani Martín pertenece a esa rara segunda categoría: la de quienes se desnudan en canciones, se tropiezan, se levantan y siguen contando su historia con la misma voz rota y sincera que un día conquistó los escenarios con El Canto del Loco. Esta noche, el madrileño vuelve a casa -porque El Hormiguero lo es para él-, para celebrar su 25º aniversario en la música, presentar su nuevo single en primicia y, sobre todo, reencontrarse con un público que lo ha visto evolucionar de ídolo adolescente a referente emocional de toda una generación.

Martín llega al programa de Pablo Motos con la energía de quien está viviendo un nuevo renacer. «25 Pts Años» no es solo el título de su gira, sino una declaración de intenciones: una mirada honesta a su cuarto de siglo sobre los escenarios. Diez noches consecutivas en el Movistar Arena de Madrid -todas con sold out- dan buena muestra de que el cariño del público sigue intacto. Y no es casualidad. Desde aquellos primeros acordes de Zapatillas o Volverá hasta las letras más introspectivas de su etapa en solitario, Dani Martín ha sabido conectar con varias generaciones sin perder su autenticidad.

El madrileño no es solo un músico. Nacido en San Sebastián de los Reyes en 1977, se formó como actor en la escuela de Cristina Rota antes de dedicarse de lleno a la música. Muchos recuerdan su debut televisivo en Ponte las pilas, un programa en el que entrevistó a artistas como Hombres G, sin sospechar que años después sería él quien llenara estadios. En 1999 fundó El Canto del Loco, junto a su primo David Otero. Aquella banda marcó los 2000 con su rebeldía fresca y letras que hablaban de juventud, inconformismo y amistad. En apenas una década vendieron más de un millón de discos y se convirtieron en fenómeno nacional e internacional.

Pero la historia de Dani Martín también tiene sombras. En 2009 perdió a su hermana Miriam, un golpe que lo cambió para siempre. Aquella herida, lejos de esconderla, la transformó en música. Cómo me gustaría contarte es una de las canciones más honestas del pop español reciente, una carta a quien ya no está, pero sigue presente. A partir de entonces, Dani se convirtió en un abanderado de la salud mental, hablando sin tapujos de la ansiedad, la tristeza o la necesidad de pedir ayuda. «Soy una persona con tendencia a engordar, con ansiedad, con dificultad para concentrarse», confesó en redes, humanizando la figura del artista.

Hoy, a sus 48 años, dice vivir «el momento más feliz de su vida». En una entrevista reciente con Jordi Évole, habló de su deseo de ser padre y de la estabilidad que ha encontrado junto a la actriz María Hervás, con quien comparte amor y proyectos. Tras una vida de relaciones mediáticas y etapas turbulentas, el Dani de hoy se muestra sereno, maduro y agradecido.

Su paso por El Hormiguero ha dejado momentos memorables, pero hay uno que se recuerda con especial cariño: aquella noche en la que, sin previo aviso, irrumpió en el plató junto a David Broncano mientras Pablo Motos entrevistaba a Rosalía. Entraron en patinete, desatando la locura y demostrando, una vez más, que Dani es imprevisible, divertido y siempre bienvenido en la casa de las hormigas. Aquella irrupción improvisada terminó con carcajadas, abrazos y un aplauso cerrado del público. Desde entonces, Motos lo considera uno de sus «invitados platino», alguien capaz de cerrar la semana con energía y buen humor.

Y no es para menos. Dani Martín es de esos artistas que entienden el valor de lo auténtico. De los que no necesitan disfraz para emocionar. Cada visita suya al programa es una mezcla de nostalgia, risa y verdad; una conversación entre amigos más que una entrevista. Esta noche promete ser una de esas citas especiales: coincidiendo con la celebración del programa número 3.000 de El Hormiguero, Dani volverá al plató donde ha reído, cantado y, sobre todo, contado su historia.