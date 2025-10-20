Esta es la historia de este joven que ha conmocionado a un país entero. El 5 de octubre del 2021, la vida de Ángel Gómez se paralizó por completo. Su hermana Paloma, de tan solo 23 años, perdía la vida a causa de un fallo multiorgánico. Una noticia que nadie quiere recibir y con la que Ángel, tras esta repentina pérdida familiar y unos meses de un discreto luto, supo encontrarle el propósito: cumplir por su hermana 510 deseos -un número que coincide con la fecha del fallecimiento de Paloma- entre los que se encuentran entrevistar al Papa León o cantar con Dani Martín -un check en su lista-.

El ejemplar testimonio de Ángel

Hace cuatro años, Ángel decidió transformar el dolor en amor. Entonces, el joven estaba en una finca con sus amigos cuando sus padres le llamaron para contarle que su hermana estaba en el hospital a causa de unos dolores de tripa. En un principio, sus allegados pensaron que se debía a la menstruación o incluso gases. «Durante siete días, la operaron varias veces, pero nunca volvió a despertar. Tras varios días ingresada, me llaman mis padres diciéndome que fuera al hospital para despedirme de ella, que Paloma se había ido. Nunca nos lo esperamos, fue repentino. Su caso fue raro, de los más raros que han visto. Cuando una persona llega tan grave al hospital, los médicos no se ponen a buscar cuál es la causa. Directamente centran todas las energías y recursos en mantener con vida a esa persona. La realidad es que tenía varios órganos dañados así que no sabían de dónde provenía el problema», contó el joven de aquellos días.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Lista (@angelgomezmerino)

En un principio, la pérdida de su hermana supuso todo un shock para Ángel, que vivió durante seis meses en «piloto automático». «No viví el duelo, lloraba poco. Me creía que era el más fuerte y que nada me afectaba. Aunque cuando nadie me veía me iba al cementerio solo y soltaba todo», contó el ex empresario, que antes de comenzar su aventura en redes se dedicaba a las finanzas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Lista (@angelgomezmerino)

Tras ser consciente que no podía dar la vida por su hermana, decidió dar un giro a la suya y dejarlo todo para confeccionar una lista de 510 deseos, su propósito en la vida. Entre ellos, además de poder entrevistar al Papa León XIV -que seguro que le recibe en el Vaticano en algún momento-, también se encontraba poder conocer a Dani Martín -que también perdió a su hermana-, con el que se reunió recientemente en el estudio del artista para interpretar Cómo me gustaría contarte. «Va por ti Palo… Gracias Dani, por aceptar y ayudarme a cumplir uno de los sueños más bonitos de La Lista -de los que ya ha cumplido 75-. Hoy hemos demostrado que los sueños e hacen realidad», escribió Gómez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Lista (@angelgomezmerino)

Hace solo unos días que el joven superó los 300 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Un perfil social con el que, tal y como desliza a LOOK, no quiere ser influencer, sino tocar corazones y cambiar conciencias a través de un foco claro: honrar la memoria de su hermana.