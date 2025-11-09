Omar Montes sorprende al anunciar los padrinos de su último hijo: Rosalía e Ilia Topuria

Omar Montes está atravesando una de las etapas más felices de su vida. El niño de barrio procedente de una familia humilde no para de crecer en la música y en las redes sociales y se ha convertido en todo un referente para muchos jóvenes. A esto se le suma que desde hace años ha encontrado la estabilidad en el amor después de varias relaciones fallidas, entre ellas la que mantuvo con Isa Pantoja. Ahora comparte su día a día con Lola Romero y juntos han tenido a su primer hijo en común. Un niño que crecerá siguiendo muy de cerca el éxito de sus padres y también rodeado de talento. Los progenitores han seleccionado para el menor, como padrinos, a dos de las figuras más reconocidas de nuestro país: Rosalía e Ilia Topuria.

La cantante catalana y el campeón de artes marciales mixtas son buenos amigos tanto de Omar como de Lola, una relación que se ha forjado durante años y que les ha llevado a ser los responsables del menor en el caso de que sus padres no puedan hacerse cargo de él. Un papel muy importante y trascendental para la vida del infante ya que ambos serán los encargados de guiarlo, asesorarlo y acompañarlo a lo largo de su vida.

Esta noticia la ha comunicado el propio Omar Montes en sus redes sociales a través de una publicación en la que aparece con el luchador y la compositora. «No puedo estar más contento de que la Rosi y el Ilia vayan a ser madrina y padrino de mi hijo», ha reflejado en el pie de foto con aparente emoción. «Os amo mucho», ha confesado. Un post que, como no podía ser de otra manera, no ha tardado en inundarse de comentarios que celebraban el anuncio. «Iguálamelo», ha escrito Rafa Mora poniendo en valor la gran decisión de su amigo. «Esto es mejor que la BBC», ha apuntado Leyry Salcedo El niño de la calle, uno de los grandes amigos de Omar de toda la vida. «Eso hay que hacerlo oficial en el culto, enhorabuena», ha deslizado el artista Moncho Chavea. «Grandes padrinos como se merece tu peque», «Qué bendición» o «Una elección estupenda» han sido otros mensajes que ha recibido el creador del álbum musical Lágrimas de un maleante.

La amistad de Rosalía e Ilia Topuria con Omar Montes

Ilia Topuria y Omar Montes mantienen un fuerte vínculo desde hace ya varios años. Se trata de una relación especialmente marcada por el afecto y por el apoyo mutuo en sus respectivas disciplinas. Omar siempre ha sido un gran amante de la lucha libre y del boxeo, por eso ha encontrado en Topuria un referente e incluso han llegado a entrenar juntos. Siguiendo la misma línea, el campeón de artes marciales mixtas siempre ha hecho pública su admiración por Montes y ha trasladado que se siente muy identificado con su música. Tanto es así que el de Pan Bendito ha creado un exitoso single inspirado en la trayectoria de su amigo. Hablamos de la canción Yo lo soñé, que cuenta la salida de Topuria en la UFC. Además de lo profesional, el luchador y el cantante han compartido momentos de ocio de carácter distendido en los que han reforzado su amistad.

Omar y Rosalía coincidieron cuando ambos comenzaban sus viajes musicales. Eran artistas emergentes y se ayudaban entre ellos a potenciar su música y dar visibilidad a sus carreras, que terminaron despuntado y desencadenándose en meteóricas y excelentes trayectorias. Por eso, el gesto de Montes de elegir a la catalana como madrina de su último bebé no ha hecho más que afianzar y fortalecer su unión. Ahora solo les queda hacer un tema juntos, algo que se ha valorado y barajado, pero que, por ahora, no se ha materializado.