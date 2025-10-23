Omar Montes se convierte en padre de su segundo hijo: "Hola, me llamo Ismael"

Omar Montes y Lola Romero están de enhorabuena, y es que ya son papás de su primer hijo en común. Un pequeño que, según ha desvelado el artista, lleva el nombre de Ismael.

Omar Montes y su novia Lola Romero. (Foto: Gtres)

«Hola, me llamo Ismael y soy un niño muy pequeño», ha escrito el orgulloso papá junto a una serie de tiernas instantáneas en las que le vemos cargar al bebé en brazos y rebosar felicidad al observar a dos de las personas más importantes de su vida. Este pequeño llega en un gran momento para la pareja, que ya está más que afianzada después de seis años de relación, y será el segundo hijo para el artista.

Omar Montes con su hijo en brazos. (Foto: Redes sociales @omarmontes)

Montes ya es padre de un niño de 13 años, al que llama cariñosamente «mi príncipe» y que lleva su mismo nombre. Pese a su apretada agenda, el cantante está completamente volcado con su faceta como padre y le dedica todo el tiempo posible. Ahora, Omar, que nacía en 2012 fruto de la relación de seis años que mantuvo el trapero con una joven llamada Nuria Hidalgo, se estrena en su faceta como hermano mayor. Algo que seguramente espera con gran emoción, y es que el de Pan Bendito siempre le ha definido como «lo mejor que le ha pasado en la vida».

La historia de amor de Omar Montes y Lola Romero

La novia de Omar Montes y madre de su segundo hijo también es bastante conocida en redes sociales, sobre todo en TikTok donde va ganando cada vez más relevancia y haciéndose un hueco en el mundo de las influencers. Con casi 73.000 seguidores, la joven de 23 años está despuntando y muchos de sus vídeos han llegado incluso a hacerse virales. Por ejemplo, el del gender reveal mediante el que descubrieron que esperaban era un niño.

05/06/25 fue el dia mas feliz de mi vida gracias dios mio por regalarnos lo mas bonito del mundo a nuestro pequeño.Rodeada de mis seres queridos, fue un momento perfecto gracias a todos por hacerlo especial.🤍🩵✨🫶🏼🥹

Respecto a su relación, ambos se caracterizan por ser bastante discretos. Aunque, eso sí, han aparecido juntos en algún evento y no dudan a la hora de posar para los reporteros. Pese a ello, durante la mayor parte del tiempo, Omar Montes procura proteger su vida personal y mantenerla en un segundo plano.

«Como se suele decir, un niño siempre viene con un pan debajo del brazo de alegría y felicidad», se pronunciaba al respecto tras conocerse que iba a convertirse en padre por segunda vez.

Omar Montes. (Foto: Gtres)

Más allá del éxito y las alfombras rojas, la pareja decidía mudarse a las afueras de Madrid, concretamente a la lujosa urbanización de Montepríncipe. Allí,han encontrado el refugio perfecto para formar una familia y criar a sus hijos. Respecto a la propiedad, sabemos que se trata de una espectacular vivienda valorada en nada menos que cuatro millones de euros.