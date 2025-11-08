Casa Macareno: el restaurante madrileño que ha conquistado el paladar de Rosalía

Hasta hace un par de años, el local de hostelería Casa Macareno era un espacio gastronómico más del barrio de Malasaña. Ninguno de los propietarios ni trabajadores de este lugar esperaba que una repentina visita de Rosalía iba a convertirlo en un enclave de peregrinación de los fans de la catalana. En las inmediaciones de la puerta de acceso, en la actualidad, numerosos clientes se agolpaban con el fin de conseguir una mesa y probar los platos que habría degustado su ídolo.

Tal y como trascendió en su día, acudir al establecimiento mencionado fue el plan que organizó la cantante tras su actuación en el Primavera Sound celebrado en la capital de nuestro país en 2023. Una asistencia inesperada que desató la locura en sus fans y que ha posicionado Casa Macareno como uno de los lugares insignia de la ciudad. Debido a que todo lo que toca o produce la joven se convierte en objeto de deseo, después de Casa Macareno también ha habido otros establecimientos que han experimentado el poder social de la Motomami. A la lista se han sumado las Bodegas El Maño —también en Malasaña— o Botillería Fogón y Sacha, en la zona de Cuzco, que destaca por su raíz gallega con toque vasco. De la misma manera, también ha vivido la experiencia DiverXO, y ha sucumbido a los encantos del «viaje hedonista indulgente y creativo» de Dabiz Muñoz, solo al alcance de bolsillos privilegiados.

Rosalía en Casa Macareno. (Foto: Instagram)

¿Qué ofrece Casa Macareno?

Ubicado en el número 44 de la calle San Vicente Ferrer, en el corazón del barrio de Malasaña de Madrid, Casa Macareno se describe como un restaurante de cocina tradicional española. En sus instalaciones, tal y como reflejan en su página web, han recuperado el espíritu de las antiguas tabernas castizas y de las casas de comidas. «Tapear en la barra a cualquier hora del día»: esa es la actividad que mejor define el funcionamiento del local. Allí nos invitan a disfrutar de encurtidos —como la Gilda clásica— o salazones y conservas entre las que destacan las anchoas de Santoña y las sardinas en vinagre y ahumadas. Además, por la semana, de lunes a jueves, sirven el menú del día por tan solo 15 euros. A todo esto se le suma una amplia carta para que los comensales puedan elegir lo que más les apetezca.

La barra de Casa Macareno. (Foto: Instagram)

De los fogones de Casa Macareno, lo que más sale, recién hecho, son las croquetas de jamón ibérico y trufa, el falso risotto de carabinero, el cordero a baja temperatura y una gran cantidad de sus «maravillosos postres». Una apuesta gastronómica que se completa con otras opciones como la ensaladilla con bonito en escabeche, los pimientos del Padrón con sal y limón, los callos a la madrileña, los huevos rotos con gambones al ajillo o el tiradito de besugo. Unos manjares principales que se funden en perfecta sintonía con dulces caseros que ponen el broche de oro a la degustación y que, según el día, van variando.

Algunos de los platos de Casa Macareno. (Foto: Instagram)

Toda la carta oscila en precios muy competitivos que van desde los 7 euros hasta los 30, aproximadamente. Si bien es cierto que la intérprete de LA FAMA no enseñó su cuenta ni los platos por los que se decantó, en su momento se conoció que las patatas bravas tradicionales y las croquetas habían conquistado el paladar de estrella de la música.