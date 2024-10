De tronista a policía: Rafa Mora se convierte en funcionario

El nombre de Rafa Mora ha estado vinculado al mundo del entretenimiento y la televisión durante más de una década. Conocido por su participación en programas de televisión como Sálvame o Mujeres y Hombres y Viceversa (MYHYV), donde se dio a conocer como tronista, Rafa Mora ha sabido aprovechar su fama para mantenerse en la palestra mediática. Sin embargo, cierto es que desde que se anunciara el final del formato de la Fábrica de la Tele -ahora Fabricantes Studio-, el valenciano ha sorprendido a muchos con un giro inesperado en su vida: ha decidido dar un paso al frente y cambiar las cámaras por el uniforme, convirtiéndose en funcionario de policía.

Rafa Mora ya anunció que sus próximos pasos pasaban por alejarse de la pequeña pantalla, pese a haber llegado incluso a comenzar la carrera de periodismo, y prepararse para opositar a Policía Local por varios municipios madrileños, como Alcobendas o Alcalá de Henares, entre otros. No obstante, no ha sido hasta ahora cuando ha trascendido que el ex colaborador de televisión ha logrado su objetivo. Así lo ha adelantado el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. El ente público ha publicado los resultados del proceso de selección, iniciado el 27 de mayo de 2024. Entre los 15 candidatos que han logrado plaza como agentes en la ciudad, destaca Rafa Mora, quien no solo ha conseguido su puesto, sino que además ha obtenido la mejor calificación de su ascenso, con una nota final de 8,04.

Rafa Mora en la premiere de una película. (Foto: Gtres)

El puesto como tal de Rafa Mora no será definitivo hasta dentro de diez días, pues falta por conocerse una evaluación de méritos y formación. Sin embargo, valdrá al valenciano para volver a sus origenes. Y es que antes de su incursión en televisivón, Mora ejercía de policía portuario en la capital de su comunidad natal.

El salto a la fama de Rafa Mora

La trayectoria televisiva de Rafa Mora comenzó en 2009, cuando debutó en MYHYV, un programa que, en su momento, fue una gran plataforma para personas jóvenes en busca de popularidad. Rafa, con su carisma y actitud desenfadada, rápidamente captó la atención de los espectadores. Su paso por el programa no solo le abrió puertas en el mundo de la televisión, sino que también le permitió seguir colaborando en otros programas de gran audiencia, como Sálvame. Durante años, Rafa Mora fue una figura recurrente en la televisión española, participando en debates y reality shows que le ayudaron a mantenerse en el ojo público.

Rafa Mora en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. (Foto: Telecinco)

Lejos de la televisión y al margen de la comisaria, Rafa Mora ha sabido labrarse un futuro en el mundo de los negocios. A lo largo de los años, el valenciano ha hecho inversiones inmobiliarias y está metido de lleno en el mundo de la gastronomía y la restauración con participaciones en City Poke. «He hecho inversiones, me compré unos pisos en la zona de Levante con la ayuda de un conocido que se dedica al tema de inversión inmobiliaria y me asesoró. Actualmente tengo cinco pisos más un apartamento. Además, con City Poke son ya 12 restaurantes los que tenemos en la zona de Levante, en Badajoz y otro en Castelldefels», reveló en una entrevista a Sergio Beguería y Juan Domínguez, del podcast Tengo un plan.