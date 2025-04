La infanta Sofía se encuentra ya en medio de sus vacaciones de Semana Santa y cuenta los días para regresar al Reino Unido. En cuanto vuelva a Gales tendrá que afrontar la recta final del curso en el Atlantic College, sus últimas semanas en el Castillo de San Donato antes de empezar una nueva etapa.

Sin embargo, mientras llega ese momento Sofía puede aprovechar para descansar y recargar las pilas, además de para estar con sus seres queridos, aunque falte la princesa Leonor. La heredera está en el ecuador de la travesía a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano y todavía le quedan algunas semanas de crucero antes de volver a España. La hija mayor de los Reyes no sigue el mismo programa que sus compañeros y regresará a nuestro país a principios del mes de junio para completar su instrucción en otros buques de la Armada.

La infanta Sofía en Australia. (Foto: Gtres).

Sofía acabó las clases el día 11 de abril y tiene que estar de vuelta el día 21. 10 días de descanso en las vacaciones más atípicas de la Familia Real, dado que es la primera vez que no coinciden los Reyes con sus hijas, debido fundamentalmente a la formación militar de Leonor. Una situación diferente a la de otros años, en los que se ha podido ver a los cuatro acudiendo a procesiones o visitando algunas localidades de la geografía madrileña, como cuando estuvieron en Chinchón.

La cita que se va a perder Sofía

Aunque en estas vacaciones Sofía ha tenido tiempo para cargar las pilas y estar con su familia, el calendario escolar no ha permitido que la infanta esté en España para su 18 cumpleaños, ni tampoco para un compromiso al que le habría encantado asistir.

La hija menor de los Reyes es una apasionada del deporte, en especial, del fútbol y la hemos podido ver varias veces acompañando a su padre o a su madre a competiciones deportivas importantes. De hecho, en cierta medida ya se da por supuesto que será ella la que asista con el monarca o con doña Letizia a finales de fútbol cuando su formación lo permita.

El Rey Felipe VI y la infanta Sofía en la final de la Eurocopa. (Foto: Gtres)

Por ejemplo, asistió a la final femenina del mundial de Australia y Nueva Zelanda en el verano de 2023 junto a la Reina, pero también con el Rey en la final de la Eurocopa de 2024 y en la final de la Copa del Rey de fútbol de 2023, que coincidió con la coronación de Carlos III. En 2024 no acompañó a su padre a esta cita por motivos que no han trascendido, a pesar de que no se tenía que reincorporar aún a las clases.

Este año la situación es diferente. La final de la Copa del Rey se disputará en La Cartuja de Sevilla el 26 de abril y enfrentará al Real Madrid con el FC Barcelona. Para esa fecha, la infanta Sofía ya llevará varios días de vuelta en Gales y estará a punto de soplar las velas de su 18 cumpleaños -el día 29-.

La infanta Sofía en la final de la Copa del Rey 2023. (Foto: Gtres)

La presencia del Rey Felipe VI en esta cita está asegurada, tal como aparece en la agenda de la Casa Real, pero en el caso de su hija menor, el calendario escolar no permitirá que acompañe su padre en el acto. Su nombre no aparece en el programa oficial, por lo tanto no se espera su presencia.

No obstante, es cierto que la final es un sábado por la noche, por lo que siempre existe la opción de que vuelva para pasar el fin de semana previo a su cumpleaños junto a su familia y aproveche para ir al partido. Habrá que esperar a ver si hay alguna sorpresa de última hora.