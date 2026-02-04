El paso de Can Yaman por España para presentar El Turco, su nueva serie, no ha dejado a nadie indiferente. Más allá de la promoción de su trabajo -o incluso reunirse con Tamara Falcó para tomarse un aperitivo muy local-, el actor ha tenido una cita con una conocida influencer del país: Lorena Ramiro, una creadora de contenidos cuyo nombre ya salió a la luz por mantener una relación sentimental con Pedri, jugador del Barcelona y de la Selección Española.

Así es Lorena Ramiro, la influencer que tuvo una cita con Can Yaman

Can Yaman desata pasiones. Durante su paso por España ha sido difícil que el actor no haya dejado conquistas en su viaje. Según ha desvelado el periodista Javi de Hoyos, el intérprete ha sido pillado con Lorena Ramiro. Según el comunicador, un seguidor le mandó un mensaje en sus redes sociales en el que afirmó ver al de Estambul con la influencer disfrutando de una velada de lo más romántica. «Acabo de recibir unas imágenes de un seguidor que me dijo que los vio cenando juntos en Salvaje, el restaurante del hotel donde se aloja Can Yaman -ubicado en la calle Velázquez, en pleno Barrio de Salamanca-. Estaban cenando sentados, a la vista de todos, no en una mesa ni en una zona privada. Esta amistad me asombra, la verdad es que no me la esperaba», dijo el tiktoker.

Hasta entonces, poco se sabía sobre la creadora de contenidos, que acumula más de cien mil seguidores en su perfil de Instagram. Eso sí, esta joven de 22 años, ya había tenido varias búsquedas en Internet. ¿La razón? Su affaire con Pedri, centrocampista del Barcelona. A través de sus redes, la joven comparte mayoritariamente su estilo de vida, así como sus looks -casi todos en bikini o con poca ropa-, sus viajes a distintas partes del mundo -como Dubái- o sus veranos en Ibiza.

Debido a que su nombre ha salido a la palestra por su cita con Can Yaman, la joven se ha visto obligada a grabar un vídeo para redes sociales. También por los comentarios que ha recibido a raíz del vídeo de Javi de Hoyos, que no la dejan en buen lugar: «Con respecto al video de Javi Hoyos, que ha causado mucha indignación, he recibido muchos insultos, críticas y amenazas, que parecen haberse normalizado. Pero no, no es normal. Me gustaría aclarar que nunca he vendido mi vida privada. Lo que se ve detrás de una pantalla no es todo lo que soy».

Además, en esta publicación, Ramiro ha explicado que, al igual que el actor, es una mujer libre y sin compromiso, por lo que ha defendido que, en su vida personal, puede hacer lo que considere: «No maté a nadie, no destruí a ninguna familia, no hice nada malo. No tengo por qué disculparme por nada. Salí a cenar, como hago casi todos los fines de semana. Tengo 22 años, soy joven, estoy soltera, me gusta disfrutar de la vida y no pienso disculparme por eso».

Finalmente no ha dudado en contar cómo fue su cita con el actor: «La vida es corta, que hay que disfrutarla y que no hay que darle explicaciones a nadie. Estoy soltera, soy joven y hago lo que quiero con mi vida. Lo cual es bonito, sí. Lo cual es sexy, también. Que lo pasé genial, increíble. No creo que nadie en mi caso hubiera dicho que no».