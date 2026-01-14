Can Yaman reaparece sonriente en España pero esquiva hablar de su arresto

Después de varios días en el centro de la polémica por su detención en Estambul en el marco de una investigación antidrogas, Can Yaman ha reaparecido públicamente en España con una actitud serena, sonriente y centrada en su trabajo. El actor turco acudió a la premiere de El Turco, la nueva serie de Movistar+ que protagoniza, y que narra una historia épica de redención y amor imposible inspirada en hechos reales.

A su llegada al photocall, Can Yaman no dudó en posar para los fotógrafos, saludar a sus fans y mostrar su mejor versión ante las cámaras. Vestido con un elegante look y visiblemente relajado, el intérprete dejó claro que su prioridad sigue siendo la promoción de su nuevo proyecto profesional. Sin embargo, cuando los periodistas intentaron preguntarle por el delicado episodio vivido días atrás en Turquía, el actor optó por guardar silencio y esquivar cualquier comentario al respecto.

Can Yaman en el estreno de su nuevo proyecto. (Foto: Gtres)

La detención de Can Yaman se produjo durante una redada policial en varios clubes nocturnos de Estambul, coordinada por la Fiscalía General de la ciudad dentro de una operación contra el consumo y la posesión de drogas. El actor se encontraba en el exclusivo club Ruby, situado en el barrio de Ortaköy, una zona frecuentada por personalidades del mundo artístico y social. En la misma operación también fue detenida la actriz Selen Görgüzel, junto a otras personas.

Tras su arresto, Yaman fue trasladado al Instituto de Medicina Forense para someterse a los análisis correspondientes, un procedimiento habitual en este tipo de investigaciones. Horas después, y por orden de la fiscalía, el intérprete fue puesto en libertad. Hasta el momento, no se han hecho públicos cargos formales ni imputaciones contra él, aunque la investigación sigue abierta dentro de una ofensiva más amplia contra delitos relacionados con estupefacientes.

Ante la avalancha de informaciones y rumores, el propio Can Yaman decidió romper su silencio a través de sus redes sociales. En un contundente mensaje dirigido especialmente a la prensa italiana, el actor negó cualquier vinculación con drogas y criticó duramente la forma en la que se había tratado la noticia: «Querida prensa italiana: la prensa turca siempre ha sido mala conmigo, ¡pero eso no es nada nuevo! ¡Pero ustedes no! Por favor, no cometan el error de copiar y pegar noticias. ¿De verdad creen que estoy merodeando por clubes con drogas mientras la policía está llevando a cabo investigaciones exhaustivas y arrestando a numerosos famosos? Si eso fuera siquiera remotamente cierto, no me habrían liberado tan rápido ni habría podido regresar a Italia al día siguiente. Los quiero».

Con este mensaje, el actor quiso dejar claro que su rápida puesta en libertad es, para él, la mejor prueba de su inocencia. Además, aprovechó para reafirmar su vínculo con Italia, país en el que reside desde hace años y donde ha consolidado gran parte de su carrera internacional. La polémica llega en un momento clave para Can Yaman. Tras triunfar en Turquía e Italia, el actor ha intensificado su presencia en España con nuevos proyectos y una agenda promocional muy activa. El Turco supone un paso importante en su carrera, al tratarse de una producción ambiciosa con proyección internacional.

La próxima aparición de Can Yaman en nuestro país

Su aparición en la premiere española ha servido para tranquilizar a sus seguidores, que llevaban días pendientes de su situación legal y de si mantendría sus compromisos profesionales. De hecho, según ha podido saberse, el actor viajará este jueves 15 de enero a El Hormiguero para promocionar la serie. Desde el propio equipo del programa han confirmado que su visita sigue en pie y que no ha habido cambios en la agenda, a pesar de la detención ocurrida el pasado fin de semana.

La posible entrevista en el espacio de Pablo Motos ha generado una gran expectación entre sus fans, que esperan que el intérprete se pronuncie por primera vez en televisión sobre lo sucedido. No sería la primera vez que Can Yaman logra grandes cifras de audiencia en España: su anterior visita a La Revuelta reunió a más de 1,6 millones de espectadores y un 13,5% de cuota de pantalla.