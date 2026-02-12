El camino universitario que marca los próximos pasos de Leonor

La princesa Leonor está ya en la etapa final de su formación castrense. Tras su paso por la Academia General de Zaragoza, por la Escuela Naval de Marín y el crucero a bordo del Juan Sebastián Elcano, San Javier es la última etapa de los tres años de intensa instrucción militar de la heredera, que ha seguido la estela de su padre. A diferencia de su hermana, la infanta Sofía, Leonor no ha tenido opciones, porque su camino está ya completamente marcado. Por eso, una vez termine en San Javier, son pocas las dudas que hay sobre qué hará después.

Hasta ahora, el camino de la princesa de Asturias ha estado planteado a imagen y semejanza del esquema formativo que en su día siguió el Rey Felipe VI, con algunos cambios puntuales. Colegio en Madrid, en Santa María de los Rosales, Bachillerato Internacional fuera en un centro que sigue los preceptos de Kut Hahn -Felipe VI un curso en Canadá y Leonor dos en Gales- y formación militar en las tres academias. Ahora, una vez terminada esta etapa, a la princesa le va a tocar ir a la universidad.

La princesa Leonor con el Rey Felipe en Marín.

El próximo paso de Leonor

Por el momento, la Casa Real no ha dado detalles sobre cuál va a ser el próximo paso en la formación de la heredera. Leonor está centrada en su instrucción en San Javier y hasta el mes de julio no termina. Sin embargo, dado que ya no tiene que cursar más formación militar, lo lógico es que se estén planteando las opciones que tiene de cara a septiembre.

El Rey Felipe en la Universidad Autónoma.

No se espera que haga como otras royals que se toman un año sabático antes de empezar la universidad, sino que lo más probable es que tras el verano empiece la universidad.

La princesa no puede tener libertad plena para elegir porque su papel futuro condiciona sus pasos. Por eso, lo esperable es que haga alguna carrera que le ayude a desempeñar el rol para el que está destinada. En el caso de Felipe VI, se escogió Derecho y la infanta Sofía ha apostado por Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. No obstante, las dudas se despejarán pronto.

Un calendario calculado

En los últimos años, la Casa de S.M. el Rey siempre ha aprovechado los primeros meses del año para hacer anuncios relacionados con la formación de las hijas de los Reyes. Febrero fue el elegido para, en 2021, confirmar que la princesa de Asturias iba a estudiar en Gales. También a principios de febrero, pero de 2023, Zarzuela anunció que la infanta Sofía también estudiaría en el Atlantic College y pocas semanas después confirmó que Leonor cursaría formación militar.

Comunicado sobre los estudios de Leonor.

La información sobre los estudios universitarios de la infanta Sofía se hicieron esperar algo más. En el mes de abril de 2025, poco antes de que cumpliera 18 años, la Casa del Rey reveló que no estaba previsto que Sofía cursara formación castrense y en julio, después de que Leonor finalizase su etapa en la Armada, anunció que la hija menor de los Reyes realizaría un grado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College, con paso por Lisboa, París y Berlín.

El próximo viernes está previsto que los Reyes se trasladen hasta la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid para visitar la exposición In Memoriam Tomás y Valiente y presidir un homenaje con motivo del 30 aniversario de su asesinato. Para don Felipe será un regreso puntual a las aulas en las que estudió desde 1988 hasta 1993. El monarca se licenció en Derecho y cursó varias asignaturas de la carrera de Ciencias Económicas en esta universidad madrileña, en la que era un alumno más.

Comunicado sobre los estudios de la infanta Sofía.

Una experiencia que pronto podría vivir su hija mayor ya que, a diferencia de Sofía, todo apunta a que la princesa cursará su formación universitaria en España y no fuera. Eso sí, es más que probable que complete sus estudios con un posgrado fuera, al igual que hizo Felipe VI de 1993 a 1995 en el Edmund Walsh School of Foreign Service de la Universidad de Georgetown.