Nuevo susto para Antonio Resines: ingresado en la UCI

Nuevo susto para Antonio Resines. El actor, que iba a ser uno de los fichajes estrella de la nueva edición de Top Chef en Televisión Española, se ha visto obligado a cancelar su participación debido a un problema de salud. Pese a que la cadena pública ya lo había confirmado como concursante oficial, finalmente no podrá estar en el programa. Tal y como ha adelantado Jorge Borrajo en El tiempo justo, Antonio Resines ha sido ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y ha tenido que suspender todos sus compromisos profesionales.

En el nuevo número de la revista Semana, que verá la luz este miércoles a la venta, se detallan todos los aspectos del ingreso hospitalario del actor. Resines permaneció más de una semana ingresado en el Hospital San Rafael de Madrid, pasando los tres primeros días en la UCI, lo que encendió todas las alarmas sobre su estado de salud. Su familia y allegados vivieron momentos de gran preocupación, aunque afortunadamente, el actor ya se encuentra en casa recuperándose.

Antonio Resines en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

«Es verdad que desde hace unos días sabíamos que había tenido un problema de salud. Incluso tuvo que cancelar compromisos profesionales. Ingresó el 13 de noviembre en la UCI, permaneció allí tres días y luego pasó cinco días más en planta», ha explicado Borrajo en Telecinco. «Ha habido cierta preocupación, pero ya ha sido dado de alta y está en casa descansando. Es cierto que no sabíamos qué había pasado con él para cancelar esos compromisos y ahora queda claro que tuvo que ser ingresado en la UCI», ha añadido.

Noticia en ampliación…