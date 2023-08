La dura confesión que recibió Antonio Resines tras superar el Covid-19

Antonio Resines ha vuelto a ser protagonista de la crónica social de nuestro país gracias a Movistar +, quien ha rescatado parte de una de las entrevistas más duras de la trayectoria del actor. En ella, el protagonista de Los Serrano se sentó junto a Mercedes Milá en el programa Milá vs Milá y habló largo y tendido sobre uno de los momentos más duros y complicados de su vida: su contagio de Covid-19 y las terribles consecuencias a las que se enfrentó. «Yo no podía andar ni nada porque no me podía sostener», comenzaba a relatar a la veterana periodista. Continuaba explicando el momento en el que él mismo fue consciente de que su vida había estado pendiendo de un hilo durante semanas. Y es que fue un profesional de la UCI quien le habló sin tapujos sobre su delicado estado de salud: «A ver, Antonio, sin exagerar. Has tenido entre un 95 y un 98% de posibilidades de palmarla. No de salir. De palmarla», explicaba.

Sus duras palabras resonaron con fuerza, llegando a emocionar a millones de españoles que vivieron una situación parecida en sus propias carnes o en las de sus familiares. Después de reconocer que el médico le aseguró que estuvo a «un tris» de morir, Antonio Resines aprovechó su visita al programa de Milá vs Milá para dar las gracias a todos los profesionales que se dejaron la piel, día tras día, para poder salvar a millones de personas de un virus que paralizó el mundo entero. «Es que son tíos y tías que se parten el pecho. Que no nos conocen de nada. Que es gente que de verdad te quiere salvar la vida. Es que ya solamente ser médico me parece asombroso. Y ser enfermera», manifestaba.

En su discurso, hacía especial hincapié en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), la sección hospitalaria donde le derivaron tras las complicaciones a las que se tuvo que enfrentar durante más de 48 días de ingreso en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. «En las UCIS es brutal. Toda la gente que está ahí es una dedicación absoluta para que esa persona salga de ese sitio. Se dejan el alma», sostiene. Por otro lado, alzaba la voz sobre la importancia que tiene el papel de un médico en la vida de cualquier persona y lo mal pagados que están sus sueldos para la responsabilidad con la que tienen que cargar a sus espaldas en cada jornada: «No están en absoluto bien pagados ni reconocidos. Lo de la pandemia de los aplausos fue un espejismo. Hay gente que sigue diciendo tonterías», opinaba.

Sin duda, sus palabras consternaron a millones de espectadores y Antonio Resines daba gracias por haber podido acudir a un plató de televisión para contar una de las experiencias más traumáticas que ha vivido hasta ahora. Finalmente, el actor ha podido recuperarse por completo y aunque han sido largos meses de tranquilidad y reposo, el cántabro ha retomado su carrera como intérprete en películas como Padre no hay más que uno y programas de televisión como El Hormiguero o La Resistencia.