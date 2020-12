Ocho meses han transcurrido desde que se decretó el estado de alarma. Un momento en el que los restaurantes tuvieron que echar el cierre cumpliendo con las medidas de seguridad impuestas por el Gobierno. Comenzaba un momento de incertidumbre que, a pesar de la desescalada, no ha hecho más que perjudicar al sector de la hostelería, uno de los más castigados por la pandemia. Pero en estos tiempos ya se sabe que hay que renovarse o morir, y muchos de los chefs más reputados del panorama nacional han sabido dar una vuelta a sus negocios acercando su cocina, revolucionando el delivery. Una gran idea para ayudar a la recuperación de la industria gastronómica, sacando su comida de sus locales llevándola a domicilio. Alta cocina sin salir de casa, apta para el bolsillo y cumpliendo las medidas de seguridad.

Desayuno, brunch, comida, o cena, cualquier momento es bueno para degustar estos platos hechos con mimo, con talento y con el sello de grandes cocineros que luchan por sacar sus negocios adelante con lo mejor que saben hacer. Dani García; Cristina Oria; Dabiz Muñoz o Benji Aparicio son algunos de estos chefs de altura que han sabido reinventarse y que, gracias a las distintas plataformas de delivery existentes, te llevan sus creaciones a casa. Solo necesitas una APP, abrir el apetito y a disfrutar.

Benji Aparicio, el alumno aventajado

El chef encargado de la cocina del Noname Bar fue uno de los primeros en adaptarse a la situación provocada por la crisis del COVID. Con su opción #nonameencasa podrás disfrutar de algunos de sus platos estrella donde predomina la fusión de la comida japonesa con sabores caribeños. Con un 20% menos aplicado a los precios de la carta del restaurante, no te pierdas su mítica Noname salad, la hamburguesa ‘Wayega’ o la variedad de gyozas. Y para poner el broche de oro, cualquiera de sus tartas, la que goza de más fama entre sus incondicionales, la carrot cake.

Cristina Oria, la reina del catering

Estudió en ‘Le Cordon Bleu’ y un error al pasar la receta en francés del foie mi-cuit a los tres vinos lo convirtió en su plato estrella. La reina del catering solo sabe cocinar y llevar su negocio con ilusión y mucho trabajo. Y ella no iba a ser menos en esto de la reinvención y de la comida a domicilio, con la ventaja de que además hacen envíos a toda España. No puedes perderte sus propuestas de desayunos, sus productos gourmet y la variedad de productos de menaje. No te lo pienses e inclúyelos en tu pedido, donde no puede faltar su postre estrella, la tarda de limón con merengue italiano, perfecta para cualquier momento del día. Entre sus platos para compartir: el bikini de lomito ibérico y comte, la tortilla de patata con berenjena y aceite de trufa o el pollo al curry con arroz.

Dabiz Muñoz, cuando una puerta se cierra

Hasta tres veces ha cerrado su DiverXO Dabiz Muñoz, a lo largo de estos ocho meses de pandemia. Tras un incendio y varios positivos por COVID, incluido el suyo, el chef vuelve a ponerse en pie lanzando GoXo, su versión delivery de su cocina. Tras triunfar en Madrid en cuestión de semanas, el marido de Cristina Pedroche va a la conquista de Barcelona donde ya ha puesto en marcha su comida a domicilio. Su carta cuenta con platos principales, segundos, acompañamientos, postres y maridaje. No puedes perderte algunas de sus creaciones que más adeptos tienen: noodles caldosos con mejillones gallegos, coco, piparras y café; los tacos de costilla ahumada y como postre, la tarta de queso. Creado pensando en Cristina Pedroche, se trata de una tarta original con un toque de pimienta de Sichuan. Como maridaje cualquiera de sus coctéles, que ya te conquistarán con su packaging: en una bolsita de cartón, con la parte de alcohol infusionada con distintos ingredientes en un bote de cristal, la mezcla y los añadidos para terminarlo en casa.

Dani García y su Gran Familia

“Un sueño cumplido”, así define el chef Gran Familia Mediterránea, su particular ‘renovarse a morir’ en tiempos del COVID. En ella engloba cocina para todos los gustos y para todos los bolsillos: bocatas, tapas, arroces y que ideó hace un año cuando decidió renunciar a las tres estrellas Michelín que reconocían su arte en los fogones. Su delivery incluye opciones saludables y cuenta con más de 100 platos con el toque de la alta cocina, pero sin grandes ‘florituras’. Entre ellos destacan el mollete de carne mechada con salsa Bull y cebolla caramelizada, los nigiris, o la ensalada de Grecia con quinoa blanca, espinacas baby, berenjena asada, garbanzos, queso feta, avellanas tostadas, salsa de yogur con ras el hanout y vinagerta cítrica. Y de postre su clásico tiramisú o su helado Happy Hippo, que triunfa tanto en verano como en invierno. ¿Ya sabes lo que vas a pedir?.