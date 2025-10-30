La visita de Paz Padilla a La Revuelta fue, como siempre, una explosión de energía, humor y espontaneidad. La actriz gaditana acudió al programa para presentar su nueva película Cuerpos locos, dirigida por Ana Murugarren, y protagonizada junto a Antonio Resines, Ricardo Castella y, sorprendentemente, el ex presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Sin embargo, lo que debía ser una charla divertida y relajada terminó convirtiéndose en una anécdota inesperada, marcada por un giro legal que dejó a todos perplejos: la demanda del Rey emérito Juan Carlos I contra Revilla.

Fue precisamente Antonio Resines, compañero de reparto y amigo personal del cántabro, quien dio paso a Padilla en el programa. Ella entró al teatro cargada con una caja y una bolsa, llena de regalos para sus colegas. Con su característico desparpajo, se colgó del cuello de Resines y lo bautizó como «el abuelo gruñón», entre risas y cariño. «Es muy generoso. Ya ha demostrado todo lo que se puede hacer en esta profesión. Es de los grandes», afirmó la humorista, que no tardó en desplegar su habitual torbellino de vitalidad.

Amante confesa de la naturaleza, Padilla habló de su huerto, de su dieta ecológica y de su práctica espiritual favorita: la «lluvia de bosques», una costumbre japonesa que consiste en abrazar árboles para absorber su energía. «Sabes que amo la naturaleza, digo ‘te quiero’ a todo el mundo y como ecológico… Tengo un huerto», dijo antes de sacar un tomate rojo intenso, darle un mordisco y ofrecérselo a los presentes. Su energía contagió a Ricardo Castella, que recibió una camiseta promocional de la película, y al público, que disfrutó de una sesión de risas, anécdotas y mensajes de amor.

Pero en medio de ese ambiente de humor y promoción, Revilla se convirtió, inesperadamente, en el protagonista de la noche. En Cuerpos locos, el exmandatario interpreta a un cura que celebra una boda, una escena cargada de comicidad. Sin embargo, durante la grabación de esa secuencia, una llamada telefónica interrumpió el rodaje. Según relató Padilla, el rostro de Revilla cambió de repente. Resines, preocupado, le preguntó si había recibido malas noticias. «No sé qué decirte ni buena ni mala. Es una putada… me ha demandado el Rey emérito», confesó el cántabro, dejando a todo el equipo sin palabras.

Padilla recordó que, después de esa llamada, Revilla no logró concentrarse en las siguientes tomas: «No dio una», aseguró entre risas y compasión. Y no era para menos. Según trascendió, el monarca emérito presentó una demanda «a título personal» contra el ex presidente cántabro, reclamándole 50.000 euros por injurias y calumnias. La denuncia, fechada entre mayo de 2022 y enero de 2025, señala que Revilla realizó «expresiones injuriosas, difamantes y oprobiosas» en distintos medios, que, según la defensa del rey, habrían dañado su derecho al honor reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución Española.

La situación generó una mezcla de sorpresa, incredulidad y, cómo no, cierta dosis de ironía entre los presentes. En pleno rodaje de una comedia familiar, uno de sus protagonistas se veía envuelto en un conflicto judicial con el antiguo jefe del Estado. «Perdió la cabeza y después le costó muchísimo», recordó Padilla sobre la reacción de Revilla tras recibir la noticia.