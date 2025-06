Antonio Revilla se convierte en el hazmerreír de las influencers tras su mensaje a Madame de Rosa

La vida sentimental de Antonio Revilla ha acaparado numerosos titulares en los últimos tiempos. A pesar de formar parte de un poderoso clan de empresarios, lo cierto es que su nombre comenzó a sonar con fuerza en la crónica social cuando inició un romance con Laura Matamoros el pasado mes de agosto. Más tarde, decidieron tomar caminos por separado y llegó a su vida Hiba Abouk, con quien tampoco ha conseguido cuajar una duradera historia de amor. Mar Torres o Tamara Gorro también han sido relacionadas con el hombre de negocios, pero, actualmente, parece que su corazón está soltero y busca quien lo ocupe. Al menos es lo que se deja entrever con el último mensaje que ha mandado a Madame de Rosa y que esta misma ha compartido con sus seguidores de Instagram.

La influencer parece que publicó por error la conversación que había mantenido con el empresario, ya que solo duró unos minutos en su perfil. Sin embargo, fueron suficientes para que cuentas como Salseología pudieran capturarlo. «¿De dónde eres?», le escribía Antonio a Madame. Una pregunta a la que esta contestaba de una manera tajante, zanjando lo que había entendido como un claro flirteo: «De un lugar inalcanzable para ti. Aquí no es».

Conversación de Antonio Revilla y Madame de Rosa. (Foto: RRSS)

Como no podía ser de otra manera, la conversación no ha tardado en dar la vuelta a la red y, además de ser uno de los temas más comentados por los internautas, también diferentes rostros conocidos del universo 2.0 no han tenido reparo en pronunciarse. Una de las últimas en hacerlo ha sido Susana Bicho, íntima amiga de Madame de Rosa.

La ex concursante de La isla de las tentaciones ha sido preguntada por la reacción de su amiga durante la premier de la película Jurassic World: El Renacer e, inevitablemente, no ha podido evitar la risa. «Me parece muy gracioso y muy Madame. Solo ella podría hacer eso», zanjaba sin querer pronunciarse en exceso. No obstante, sus declaraciones han dejado más que claro que ha sido un tema recurrente en las últimas horas entre los creadores de contenidos.

Antonio Revilla en el centro de Madrid. (Foto: Gtres)

La explicación de Antonio Revilla

En medio del revuelo, Javi de Hoyos se ha puesto en contacto con el círculo cercano a Antonio Revilla para conocer lo que opina el empresario de toda esta situación. Según cuenta el periodista, dichas fuentes le aseguran que sus cuentas han sido hackeadas y que el mensaje de Madame de Rosa no lo escribió él.