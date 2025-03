Antonio Revilla se refugia en su ex tras romper con Hiba Abouk: las fotos

Antonio Revilla se ha reencontrado con su ex dos semanas después de poner fin a su relación con Hiba Abouk, tal y como desveló LOOK en exclusiva. El empresario, antes de darse a conocer mediáticamente por su relación con Laura Matamoros, tuvo una historia de amor con otra influencer, Laura Ribot, la madre de su hijo Mateo. El nieto de Emiliano Revilla, fundador de los Chorizos Revilla y quien fue rehén de ETA a finales de los 80 durante 200 días, no era completamente desconocido hasta llegar a la vida de la hija de Kiko Matamoros. Durante la pandemia del Covid-19 empezó a darse a conocer en redes sociales por su idilio con Laura Ribot, que vive en Palma de Mallorca.

Antonio Revilla se apoya en su ex

Laura Ribot, que tiene las redes sociales públicas, ha compartido su reencuentro con el padre de su hijo, que ha volado hasta el archipiélago balear para pasar unos días en familia tras su sonada ruptura con Hiba Abouk. La influencer ha publicado una tierna imagen padre e hijo en una tienda de juguetes con un significativo mensaje: «Papá está aquí». Por su parte, Revilla también ha compartido una imagen de la madre de su hijo, con la que también ha tenido tiempo para reencontrarse. El empresario ha presumido de su buena relación con la madre de su hijo Mateo, con la que ha comido y compartido una paella: «La súper mami de Mati», ha escrito junto a un emoticono de un corazón.

Antonio Revilla junto a su hijo Mateo. (FOTO: REDES SOCIALES)

Unas imágenes que dejan constancia que la relación entre la ex pareja es buena y que pone sobre la mesa que Antonio Revilla se ha refugiado en la madre de su hijo en este nuevo comienzo sin Hiba Abouk tras varios meses de relación. Cabe recordar que, cuando el empresario empezó su historia de amor con la protagonista de El Príncipe, Laura Matamoros y Laura Ribot comenzaron a seguirse en redes sociales y, además, compartieron planes juntas, tal y como desvelaron en sus respectivos perfiles personales.

El motivo de la ruptura entre Antonio Revilla e Hiba Abouk

El pasado 17 de marzo, fuentes cercanas al entorno de Revilla y Abouk anunciaron el fin de su relación tras las pistas de un posible distanciamiento entre ellos. La ruptura se produjo exactamente el 13 de marzo tras salir a la luz imágenes de ambos discutiendo a la salida de un restaurante de Madrid. Este medio pudo conocer que la razón de emprender caminos sentimentales por separado se debía a que «no encajaban en la forma de ver la vida y en sus valores» tras varios meses de relación.

Hiba Abouk y Antonio Revilla a la salida de un restaurante. (Foto: Gtres)

Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto tras su ruptura, el universo 2.0 ha dado pistas de que ya no están juntos. Además de haberse dejado de seguir, durante su relación era habitual que compartieran fotos y selfies juntos de sus planes y viajes. Un movimiento que dejaron de hacer desde el mismo día 13 de marzo, cuando se produjo su ruptura definitiva.