Hiba Abouk ha reaparecido dos días después de que este medio confirmara en exclusiva su ruptura con Antonio Revilla. Desde hace varios meses que la actriz mantenía una relación sentimental con el empresario, que a pesar de haber estado en el foco mediático por su historia de amor con la protagonista de El Príncipe, ha optado por ser una persona anónima.

La reacción de Hiba Abouk tras su ruptura sentimental con Antonio Revilla

Con semblante serio y completamente ajena a las cámaras, Hiba Abouk ha reaparecido hace unas horas en la terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La intérprete, que ha tratado de pasar desapercibida con unas gafas de sol negras que tapaban su mirada, ha evitado pronunciarse sobre su ruptura con el ex de Laura Matamoros.

Si por algo se caracteriza la actriz es por su hermetismo a la hora de pronunciarse sobre su vida sentimental y privada. Por su parte, tras confirmar ella misma su relación con Revilla con una reveladora imagen en la que aparecían intercambiándose un beso, recientemente dijo que estaba muy enamorada y que se encontraba en un buen momento con el sobrino del periodista Jesús Álvarez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hiba Abouk (@hiba_abouk_)

Meses después de gritar a los cuatro vientos que había encontrado de nuevo el amor tras su affaire con Álvaro Muñoz Escassi, LOOK confirmaba en primicia que Revilla e Hiba ya no eran pareja desde el pasado jueves 13 de marzo. Días antes de la noticia de su separación definitiva, ambos dejaron de seguirse en redes sociales. Una prueba que daba pistas que su relación no atravesaba su mejor momento y que llegaba tras unas imágenes de la ya ex pareja discutiendo en la puerta de un restaurante de Madrid en las que Abouk se mostraba tensa por la situación.

Unas fotografías que demostraron que existía una crisis entre ellos. De hecho, durante los meses en los que han estado juntos, no es la primera vez que sale a la luz un altibajo entre la intérprete y el empresario. Sin embargo, sus viajes o sus románticas declaraciones públicas daban cuenta que simplemente eran rumores y que estaban en un buen momento juntos.

Hiba Abouk. (FOTO: GTRES)

Tras la exclusiva de la ruptura, que vino motivada «por no encajar en la forma que tenían de ver la vida y en sus valores», según contó el entorno más cercano de los protagonistas a este medio, ambos han estado muy activos en sus perfiles personales, donde se han dedicado todo tipo de indirectas. «Si no entiende una mirada, no entenderá una larga explicación», escribió la protagonista de El Príncipe. Por su parte, el ex de Laura Matamoros (con la que tuvo un breve romance este pasado verano) también encontró en redes sociales un espacio donde desahogarse con frases de lo más significativas: «Johnny Depp dijo: Hazle caso a la vida cuando te saque de empujones de donde no debes estar. Y es tan real» o «De mí para mí. Te he visto volver a empezar y lo haces como nadie».