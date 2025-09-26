El cumpleaños que no enseña Paz Padilla: ¿Dónde está Fran, su novio?

Paz Padilla cumple 56 años. La presentadora, que atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida, ha reaparecido a primera hora de este viernes 26 de septiembre para felicitarse a sí misma. «Orgullosa de cada año cumplido, porque en todos he vivido, amado y aprendido», ha escrito junto a un vídeo desde la cama en la que ya ha dado su primer sorbo de champagne del día.

Por el momento, y tal y como da cuenta en sus redes sociales, la actriz de La que se avecina ha empezado este día tan señalado en su calendario en solitario. En las instantáneas que ha compartido no hay rastro de sus seres queridos. Ni de su hija Anna -ya que la joven influencer vive en el centro de Madrid junto a Mario, su novio-, con la que está muy unida, ni de Fran Medina, su pareja desde el 2021. Sin embargo, eso no quiere decir que el fotógrafo no esté a su lado.

¿Dónde está Fran Medina?

Un año después de la muerte de Antonio, el marido de Paz Padilla, la que fuera presentadora de Sálvame encontró el amor de nuevo en Fran, un Guardia Civil cuya identidad es todo un misterio. Desde que salieran a la luz las primeras imágenes de la humorista y su nuevo amor, tomaron la decisión de llevar su historia en la más estricta intimidad.

En contadas ocasiones, el fotógrafo ha aparecido en las redes de la gaditana. Sin embargo, durante la pasada Semana Santa -coincidiendo con la reapertura de El Trompeta, el chiringuito del hermano fallecido de la andaluza-, Padilla rompió con la excepción y quiso declarar su amor públicamente a Medina.

Así ha empezado Paz Padilla su 56º cumpleaños. (FOTOS: REDES SOCIALES)

Debido a la emoción que sintió entonces, Paz quiso agradecer a todas aquellas personas que le habían ayudado durante meses a la reforma de El Trompeta, entre los que estaba Fran. Entonces, la comunicadora publicó una foto del Guardia Civil -en la que salía de espaldas-, para agradecerle su implicación en este proyecto.

«Gracias por aparecer en mi vida cuando todo se había derrumbado. Me has ayudado con tu compasión y comprensión a crear un nuevo futuro sin olvidar, recordando cada paso de mi vida y a todos los que la formaron. Gracias por soportar mis lágrimas, por abrazarme en silencio, por amar a los míos, por ser tan currante, por tu alegría y sobre todo por seguirme siempre en mis locuras. La vida nos unió para sostenernos al cruzarla, contigo no tengo miedo. Te quiero», escribió la cómica.

Paz Padilla con Fran Medina en Marbella. / Gtres

Desde entonces, no ha habido rastro de Fran en el perfil social de Paz Padilla. Sin embargo, y debido a la profesión de Medina, sugiere una duda sobre las imágenes que ha publicado la presentadora por su cumpleaños: ¿Ha sido la persona encargada de capturar el momento en el que, la actriz, ha posado junto a sus dos perros?¿Cuál es el paradero de su novio?