Anna Ferrer Padilla, a corazón abierto al hablar sobre su misterioso novio y un sorprendente proyecto

No cabe duda de que Anna Ferrer Padilla está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, y no es para menos. Después de haber puesto punto final a su romance con Iván Martín, la hija de Paz Padilla ha abierto su corazón a Mario Cristóbal, un joven que no se dedica a las redes sociales, a diferencia de ella, y que prefiere mantenerse en el anonimato pese a que su pareja sea una de las figuras más destacadas dentro del universo 2.0 de nuestro país.

Sea como fuere, lo cierto es que siempre que tiene oportunidad, la influencer aprovecha para deshacerse en elogios con su actual compañero de vida, y en esta última ocasión no iba a ser distinto. Es por ello que, a través de su cuenta de Instagram, ha llevado a cabo un «Preguntas y respuestas» con sus seguidores en el que ha dejado entrever que se encuentra plenamente feliz gracias a la buena compañía con la que cuenta: «Me voy a poner un poco ñoña venga… Mario es la persona más buena y más noble que conozco. Me cuida como nadie, me cuenta cuentos cuando no me puedo dormir, me prepara la cena cuando llego cansada, me anima cuando estoy triste y me enseña cosas sobre arte e historia cuando viajamos», comenzaba explicando, visiblemente contenta.

Pero lejos de dejar ahí su testimonio, la joven ha continuado haciendo alarde de lo que para ella es una relación amorosa idílica: «Hablamos de mil temas, nos reímos todo el rato, nos hablamos con mucho respeto y nos contamos cómo nos sentimos. Y por último, pero más importante: me siento muy en paz con él. ¿Me he pasado?», zanjaba, poniendo el broche de oro a sus declaraciones con una tierna instantánea que data de las vacaciones que ambos disfrutaron en Islandia.

No obstante, ha sido la propia Anna Ferrer la encargada de desvelar algunas minucias sobre la vida privada de su novio, el cual no está en absoluto vinculado con las redes sociales ni con todo lo que eso conlleva. Aún así, este último está ayudando a su pareja en negocios como No ni ná: «Mi chico es diseñador de producto. No os voy a negar que me estoy aprovechando un poquito para No ni ná jejeje. De hecho, esta sudadera la hizo él», enseñaba con el máximo orgullo.

De esta manera, la joven ha demostrado que poco o nada queda ya de su relación con Iván Martín, la cual se rompía de la manera más inesperada para los fans de ambos, haciendo que así poco a poco Anna fuera abriendo su corazón a una nueva persona que parece haber encajado a la perfección con la hija de la que fuera presentadora de Sálvame, pese a que esta prefiere ser más cautelosa que en otras ocasiones e ir poco a poco mientras se sumerge de lleno en el ámbito empresarial, en sus redes sociales y en un nuevo proyecto, que no es otro que un pequeño cameo en el largo metraje de El hotel de los líos, estrenándose así en el mundo del cine junto a su progenitora y otros grandes de la misma esfera como Pepe Viyuela, José Mota o El Cejas.