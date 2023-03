Paz Padilla ha dejado sus rencillas con Telecinco a un lado para volver a sus platós. Casi un año después de su despido fulminante, la humorista se ha puesto al frente de Déjate Querer, reemplazando a Toñi Moreno y dando un zanca en datos a Jorge Javier Vázquez. Y es que su regreso tenía que ser por todo lo alto, entrevistando a uno de los rostros que más ha dado de qué hablar los últimos meses: Jorge Pérez.

El ex guardia civil dio la cara tras mucho tiempo alejado del foco mediático y contó cómo había vivido él su affaire con Alba Carrillo. Una emisión que firmó un 13% de cuota de pantalla, lo que se tradujo en un total de 1.231.000 espectadores, poniéndose así por encima del maestro de ceremonias de Sálvame. Pero fue un éxito agridulce, pues la aparición de Jorge no tuvo tanta repercusión como otras entrevistas con la misma publicidad, como la de Anabel Pantoja y Omar Sánchez. Pero Paz Padilla tiene ganas de luchar por su puesto en la pequeña pantalla.

Su despido fulminante

Fue a principios del mes de marzo de 2022 cuando, tras una pelea en directo con Belén Esteban y un abandono de plató, Mediaset confirmaba la desvinculación de Paz Padilla con la cadena. «Mediaset España decidió resolver el contrato vigente con Paz Padilla tras el incumplimiento de su obligación como presentadora, al haber abandonado el programa Sálvame una hora y media antes de su finalización el pasado 20 de enero», explicaron desde Lecturas. Una rescisión de contrato que se produjo tan solo seis meses después de su renovación.

Los apoyos recibidos

Y los primeros mensajes de cariño no tardaron en llegar. Como era de esperar, uno de los primeros que se pronunció fue Antonio David, que también fue despedido después del relato de Rocío Carrasco a través de su docuserie. «Cuentas con el apoyo de muchísima gente que te valora y que te tiene mucho cariño. Es una pena que la cadena se desprenda de una cara amable, porque últimamente parece que se deshacen o los esconde. El viento que corre a favor está lleno de caras indeseables», dijo entonces.

Un mensaje cargado de frases subliminales en los que confesó que el despido no se debía a la bronca con ‘la princesa del pueblo’, sino más bien con la hija de ‘la más grande’: «Paz Padilla no participó del pensamiento único impuesto por los dueños de la productora a raíz del documental de Rocío Carrasco. Ellos impusieron una serie de directrices a seguir, y Paz fue una de las personas honestas que se mantuvo en su convencimiento y no tragó esas directrices marcadas porque ella no compró la historia del documental».

Su paso al frente

Unos días después, la madre de Anna Ferrer dio la cara en Tot es mou, donde expresó cómo había digerido este cese de contrato: «Yo he trabajado toda mi vida. Ya está, con la conciencia muy tranquila de que yo lo he dado todo y a buscar trabajo». Sin embargo, a pesar del positivismo con el que siempre ha demostrado tomarse las malas noticias, la humorista resaltó no estar de acuerdo con esta decisión, confesando estar pensando «plantar cara y demandar a la cadena» por un despido improcedente.

Su inesperado regreso

Fue el pasado mes de junio cuando Mediaset dio su brazo a torcer y comunicó: «La presentadora y actriz volverá a trabajar para el grupo tras finalizar varios proyectos profesionales en curso (…) Mediaset ha acordado con Paz Padilla retomar su relación contractual, exactamente en los mismos términos en los que estaba dicho contrato que le unía a la compañía». Y así fue. Tres meses después, la humorista reapareció en Ya es verano para presentar su obra de teatro, pero lo hizo con un curioso zasca hacia la cadena: «Me dijeron que me querían aquí y yo estoy donde se me quiere y donde no se me quiere me voy». Y ahora, la televisiva se encuentra al frente de Déjate querer: después de la tormenta siempre llega la calma.