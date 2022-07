Paz Padilla ha recuperado la ilusión. Dos años después de la muerte de su marido, Antonio Juan Vidal, a consecuencia de un cáncer, la humorista está de nuevo enamorada. La andaluza ha sido fotografiada en compañía de Fran Medina durante una jornada de descanso en un pantano en las inmediaciones de la capital. Unas imágenes en las que se ve a la actriz deshaciéndose en gestos de complicidad y cariño con su acompañante, con el que se funde en apasionados besos y abrazos.

Ha sido la revista Semana la que ha publicado en exclusiva las fotografías de la pareja. La nueva pareja de Paz Padilla es Fran Medina, fotógrafo y Guardia Civil. A pesar de que ha sido ahora cuando la relación se ha hecho pública, la realidad es que se conocen desde hace tiempo y llevarían un año juntos. Y es que la discreción ha caracterizado su historia de amor que habría empezado en el ámbito profesional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fran Medina (@medina_photo)

Fran Medina, fotógrafo de profesión, ha tenido la oportunidad de trabajar con Paz Padilla y su hija en varias ocasiones. De hecho, ha retratado a ambas numerosas veces para sus redes sociales, pero también para reportajes de algunas revistas como ¡Hola!, que apunta a que la historia entre los dos empezó a finales del pasado verano. Hace unos meses, el propio Fran Medina publicaba en sus redes sociales una fotografía de Paz Padilla y su hija, acompañada de las siguientes palabras: «Una vez más, un placer trabajar con ellas». Declaraciones a las que entonces no se dio mayor importancia, pero que ahora cobran un sentido especial

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fran Medina (@medina_photo)

Si hay algo que caracteriza al nuevo amor de Paz Padilla es su perfil discreto. El fotógrafo recurre a su perfil en las redes para dar publicidad a sus reportajes, pero apenas hay imágenes de él, que prefiere, sin duda, estar tras la cámara. Algo que ahora va a ser complicado, dado el interés que genera la humorista. Es más, la única instantánea personal que se puede encontrar es una del año 2016, en una visita al museo de Ferrari, lo que apunta a que otra de sus grandes pasiones son los coches. «Hace ya unos años de este fantástico viaje y mejor experiencia en el museo Ferrari», escribía el fotógrafo, mirando de frente a la cámara y vestido con un polo en color topo.

A pesar de que la artista no tenía entre sus planes enamorarse, en varias ocasiones ha dicho que no cerraba la puerta al amor, es más, considera que su marido quería que fuera feliz. Una felicidad que ha encontrado en el fotógrafo que se ha convertido en uno más de su familia, en la que está totalmente integrado. Aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones sobre su romance, Paz Padilla ha publicado un breve comunicado en sus redes sociales, en el que niega que haya habido una exclusiva de por medio, pero no se refiere directamente a los detalles de su relación.

En el ámbito profesional, los últimos tiempos han sido algo convulsos para Paz Padilla tras su repentina salida de Mediaset y su posterior readmisión. No obstante, parece que en el futuro más inmediato se va a poner al frente de un programa de entrevistas en Canal Sur.