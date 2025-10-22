En diciembre del 2023, Susanna Griso entrevistó a Nicolas Sarkozy. El ex presidente de la República de Francia entró el pasado 21 de octubre en la prisión parisina de La Santé, donde estará, previsiblemente, durante los próximos cinco años por financiar su campaña electoral del 2007 con fondos ilegales del régimen libio de Miamar del Gadafi. A pesar de su ingreso en la cárcel, el ex político mantiene su inocencia, tal y como comentó también con la presentadora española hace dos años en su programa.

«Aquí le entrevistamos en su momento por esto. Aquí nos sorprende, nos asombra, que el fiscal general del Estado tenga que comparecer en un juicio, sentarse en el banquillo de los acusados, pero es que en este caso estamos hablando de todo un presidente de la República», ha recordado Griso, que ha destapado la condición que le puso entonces Sarkozy para aceptar la entrevista: «Como condición de que no me podía levantar en el momento de saludarle y le pregunte por esta causa y por esta espada de Damocles y estaba muy tranquilo».

Susanna Griso y Nicolas Sarkozy en una entrevista (Foto: Atresmedia)

La entrevista de Susanna Griso a Sarkozy

Hace dos años, el ex político se sentó para hablar en el programa de Susanna sobre varios asuntos sobre política y, por qué no, también aceptó hablar sobre su vida íntima junto a Carla Bruni.

Al principio de su intervención en Atresmedia, Sarkozy alabó todas las ventajas de España y, concretamente, de Madrid: «Tiene las ventajas de la gran ciudad, pero mantiene un tamaño humano. Amo esta ciudad podría vivir perfectamente aquí. Me gusta España independientemente del dirigente. España no puede reducirse al presidente del Gobierno, ni si quiera al Rey. Son los españoles los que han elegido. Yo me he llevado bien con todo el mundo y siempre he querido trabajar con los mandatarios españoles».

Además, el que fuera presidente de Francia analizó el papel de Pedro Sánchez como líder del Ejecutivo. «Una España desunida no sería una buena noticia ni para España ni para Europa. Es un político que ha demostrado que puede durar», añadió.

Las últimas palabras de Sarkozy

Nicolas Sarkozy a su llegada a la prisión de La Santé, en París. (Foto: Gtres)

Dos años después de aquella entrevista, finalmente Sarkozy sí ha entrado en prisión, aunque esperaba que la justicia francesa se posicionara a su favor.

A través de las redes sociales de su mujer, Carla Bruni, el ex gobernante ha mandado una carta donde califica su situación como un «vía crucis»: «En el momento en que estoy a punto de cruzar los muros de la prisión de La Santé, mis pensamientos van hacia las francesas y los franceses de todas las condiciones y opiniones. Quiero decirles con una fuerza inquebrantable que no es un ex presidente de la República el que se encierra esta mañana, sino un hombre. No reconozco ni acepto este escándalo judicial, este vía crucis que sufro desde hace más de 10 años. ¡He aquí un caso de financiación ilegal sin pruebas! Una condena a una pena judicial de largo recorrido basada en un documento cuya falsedad ya está demostrada. No pido ningún favor, ningún privilegio. Lucho, porque mi voz resuena. No soy digno de lástima porque mi combate es más grande que yo. Mis pensamientos son innumerables. Pero esta mañana, siento una pena profunda por Francia, que dejo en manos de un odio irreconciliable y de una venganza que lleva ese odio a un nivel sin precedentes. No tengo dudas. La verdad triunfará. Pero el precio a pagar ha sido aplastante…».