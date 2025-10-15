Susanna Griso recuerda el día que le falló a Juan Carlos I: "No disimulé"

Susanna Griso ha visitado el plató de El Hormiguero en calidad de entrevistada y, como no podía ser de otra manera, ha protagonizado varios titulares que no han pasado desapercibidos. Y es que durante su conversación con Pablo Motos, ha desvelado algunos detalles de diferentes ámbitos de su vida privada: desde su futura boda con Luis Enríquez y su pedida de mano hasta la relación que mantiene con Juan Carlos I. Centrándose en este último aspecto, la periodista ha confesado que habla con él puntualmente y que, antes del pasado verano, tuvieron una conversación «bastante larga».

Griso continuó sin desvelar de qué habló con el que fuera jefe de Estado, pero sí que quiso aprovechar su intervención en el espacio televisivo mencionado para puntualizar cómo fue el día que ella considera que le falló. Todo ocurrió en abril de 2022, cuando la presentadora de Espejo Público y sus colaboradores estaban hablando en su programa sobre los audios que habían salido a la luz de Luis Rubiales y Gerard Piqué. En ellos, ambos pactaban una comisión de 24 millones de euros para trasladar la Supercopa de España a Arabia Saudí y era entonces cuando el ex futbolista del FC Barcelona se preguntaba si el rey emérito podría ayudarles en la operación por su buena relación con los saudíes, algo que veía muy factible.

Susanna Griso y Pablo Motos en ‘El Hormiguero’. (Foto: RRSS)

En ese mismo momento que se conoció dicha información, Juan Carlos I envió un mensaje en directo a Susanna Griso para desmentirla y esta no lo ocultó. Una forma de actuar de la que, a día de hoy, se arrepiente. «El mensaje famoso que salió aquel día, ahí fallé un poco yo, porque claro, justo estábamos abordando una cuestión que le afectaba directamente, y al enviarme el mensaje lo comenté en pantalla. No suelo hacerlo, pero ahí me pudo porque me estaban rectificando sobre la marcha», explicaba. «Yo siempre utilizo la fórmula de el entorno de para no revelar la fuente. Pero ese día creo que fui muy directa. No disimulé», confesaba.

Por otro lado, Susanna Griso también ha desvelado que le encantaría hacer la primera entrevista en televisión a la princesa Leonor. De hecho, ha pensado incluso cuáles serían las cuestiones por las que le gustaría preguntarle.

“Me gustaría conocer sus valores”, a @susannagriso le encantaría entrevistar a la infanta Leonor #GrisoEH pic.twitter.com/JEUbOyMz0h — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 14, 2025

«Yo creo que ya ha llegado el momento de que conceda entrevistas [..] Teniendo en cuenta que ellos tienen que ser neutrales, y que no pueden opinar de política, con todo lo que eso supone, me gustaría saber qué visión tiene ella del mundo. Me consta que es una persona muy preparada y que además es muy educada y buena estudiante y aplicada. Y bueno, pues me gustaría conocer sus valores más que sus opiniones, que ahí está más limitada», decía.