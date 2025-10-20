«Feliz cumpleaños a la chica más maravillosa, este año no es un cumpleaños fácil, pero eres tan fuerte y valiente… Gracias por existir mi amor, es un placer ser tu madre». Estas son las palabras que Carla Bruni ha dedicado a su hija Giulia, que ha cumplido 14 años poco antes del ingreso de su padre en prisión. Junto a una fotografía de Giulia posando delante de un caballo, la esposa del ex presidente ha compartido una agridulce felicitación de cumpleaños. Una publicación que ha provocado multitud de reacciones en las redes sociales. Han sido muchos los que han dado «me gusta» al post de Carla Bruni -casi 30.000 usuarios-, a lo que se suman los numerosos comentarios.

Para la familia Sarkozy-Bruni no es un momento fácil. En apenas unos días, el ex presidente será encarcelado en la prisión de La Santé de París, después de que se haya confirmado su condena a cinco años por un delito de asociación ilícita relacionada con la financiación ilegal de su campaña presidencial del año 2007 con dinero del régimen de Muamar el Gadafi.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carla Bruni (@carlabruniofficial)



Según la sentencia, durante el desarrollo de la campaña, el entonces candidato intentó conseguir fondos del régimen del dictador libio. La presidenta del Tribunal Correccional de París ha reconocido que no se han demostrado los elementos del del delito de corrupción, pero ha confirmado que sí que hay datos de que los colaboradores de Sarkozy prometieron a Gadafi que intercederían para lavar la imagen de la dictadura libia a cambio de dinero. El ex presidente asegura que es inocente y se ha mostrado indignado por la decisión judicial.

A sus 14 años, Giulia Sarkozy tiene una relación muy cercana a su padre. Precisamente por esto, su inminente ingreso en prisión le ha afectado de manera especial. Según medios franceses, en el momento en el que se conoció el veredicto, Giulia se sintió muy dolida y afectada por la situación de su padre. Ahora su madre se esfuerza en darle todo el cariño del mundo, para que este trance sea lo menos doloroso y traumático posible para ella.

Nicolas Sarkozy en un juzgado de Francia. (Foto: Gtres)

Fue a mediados de este mes cuando se conoció la noticia del ingreso en prisión del ex mandatario. Sarkozy se va a convertir en el primer ex presidente francés en entrar en la cárcel. Para él, se trata de su tercera condena, aunque hasta ahora había logrado evitar la cárcel. En algunas de las anteriores fue condenado a arresto domiciliario y a llevar un brazalete electrónico.

Esta vez, sin embargo, no ha podido evitar la cárcel. A pesar de que todavía cabe la posibilidad de recurrir la sentencia, se ha emitido una orden de detención contra él. Debido a su edad -70 años-, el ex presidente puede solicitar cumplir la condena en su casa, pero esta decisión se podrá tomar una vez ingrese en prisión. De hecho, el ex mandatario ya ha anunciado que recurrirá la sentencia.