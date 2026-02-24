"Mira a la gente": el consejo de Kate Middleton a Guillermo en su reaparición más tensa

Kate Middleton y el príncipe Guillermo reaparecieron juntos y sonrientes el pasado domingo en la entrega de los Premios BAFTA. A pesar de que su presencia en el acto no estaba anunciada, todo el mundo esperaba que la pareja acudiera a la ceremonia, sobre todo, por el papel del heredero como presidente de honor de la academia.

Su presencia en la velada se ha producido pocos días después de la detención del ex duque de York y en medio de las investigaciones policiales sobre sus actividades en el pasado. Una situación que ha puesto a la familia real en una delicada tesitura, a pesar de que el rey Carlos III ha expresado su máximo respeto por el procedimiento y su intención de colaborar con las autoridades.

Kate Middleton en la alfombra roja. (Foto: Gtres)

Precisamente por esto, esta reaparición de los Gales ha generado gran expectación. Tanto Kate Middleton como Guillermo saben lo importante que es que la actividad oficial continue y que la imagen de la Corona no se vea perjudicada. De hecho, acaban de contratar a una experta en gestionar situaciones de crisis que les va a ayudar en todo este proceso.

Una reaparición coordinada

A su llegada al Royal Festival Hall de Londres, los príncipes se mostraron muy sonrientes y aparentemente tranquilos. No se pararon a hacer declaraciones a los medios y tampoco se acercaron a los curiosos. Ni siquiera les perturbaron los gritos de un hombre que insistía en conseguir algún tipo de reacción de la pareja, mientras le preguntaba si la monarquía estaba en peligro.

Según han confirmado medios británicos, tanto Kate Middleton como Guillermo fueron conscientes desde el primer momento de que el foco de atención se iba a poner sobre ellos en esta ocasión más que otras veces. Por eso, el heredero asumió un papel protector con respecto a su esposa.

Los príncipes de Gales en los Premios BAFTA. (Foto: Gtres)

Además de coordinar sus estilismos para ofrecer una imagen de unidad, Guillermo se colocó por delante y estuvo muy pendiente de Kate Middleton. Asimismo, el tabloide The Mirror ha revelado algunas de las cosas que el hijo mayor del rey Carlos III le dijo a su mujer.

Según el lector de labios Jeremy Freeman, a su llegada a la alfombra roja, la princesa le dice a Guillermo que mire a la gente mientras que el heredero le comenta que tenga cuidado. Aunque se les vio aparentemente tranquilos, una experta en lenguaje corporal a la que ha consultado el citado medio asegura que había ciertas señales de tensión reprimida, sobre todo, en el caso de Guillermo: «Los brazos cuelgan libremente a los costados para sugerir una confianza firme, pero la mano derecha parece mostrar cierta tensión, reforzada por los movimientos de los dedos», ha dicho esta especialista, que ha comentado también que en la sonrisa de ambos se percibe una actitud un poco tensa en lugar de relajada.

Los príncipes de Gales en los Premios BAFTA. (Foto: Gtres)

No obstante, todos los medios han coincidido en que su reaparición en la alfombra roja ha conseguido eclipsar incluso a las estrellas y que ambos han hecho una clara demostración de compenetración, glamour y elegancia.