Mario Vaquerizo ha sorprendido al hablar abiertamente sobre varios aspectos de su vida por los que ha sido criticado, como su orientación sexual -ya que desde siempre ha sido cuestionado su matrimonio con Alaska debido a su forma de entender la moda, por ejemplo- o sobre sus propiedades. El vocalista de las Nancys Rubias, visiblemente molesto con los comentarios que ha recibido desde que se diera a conocer, ha puesto todos los puntos sobre las íes y ha dejado muy sorprendida a Sonsoles Ónega con sus respuestas.

Mario Vaquerizo, a favor del capitalismo

Económicamente, Mario Vaquerizo puede presumir de tener una vida acomodada. Fruto de su esfuerzo y de su trabajo, el artista ha decidido invertir todo su dinero en patrimonio y tener varias propiedades que le den de comer -más allá de la Casa Azul o la Casa Rosa-, dos inmuebles ubicados en una calle paralela a la Gran Vía.

Sin embargo, parece que para el cantante no es suficiente y ha vuelto a invertir en otra propiedad. Una cuestión que le ha llevado a que muchas personas le critiquen. «Me he comprado una casa porque me encanta comprarme casas», ha dicho bajo la atenta mirada de Sonsoles Ónega.

Mario Vaquerizo. (Foto: Redes sociales)

El marido de Alaska ha defendido que nadie tiene derecho a criticar su pensamiento o su ideología y, que en ese caso, hace oídos sordos: «Que nadie venga aquí a decirme que si hago por el capitalismo. Soy capitalista, me encanta la propiedad privada y me encanta que con mi esfuerzo y mi trabajo pueda destinar mi dinero a lo que yo quiera. Me hace muy feliz tener una mesa camilla en mi nueva casa».

Su cuestionada orientación sexual

Otro de los asuntos que ha abordado en su entrevista ha sido su orientación sexual. Por su forma de vestir, o de vivir, Vaquerizo ha sido cuestionado muchas veces y ha sorprendido al confesar que inclusive por personas de su entorno: «Lo piensa todo el mundo e incluso gente con la que convivo o con la que trabajo, soy consciente, yo tonto no soy. Cuando me doy la vuelta dicen, ay este, el armario, el armario… Yo el armario lo tengo para llenarlo de ropa tan bonita como la que traigo, no para otra cosa».

El intérprete de Me encanta ha contestado muy tranquilo a esta pregunta. Eso sí, su tono se ha vuelto más serio al mencionar a su mujer, que es a la que realmente le afectan estos comentarios: «En el fondo a la que están infravalorando es a mi mujer. ¿Qué es, una muñeca? ¿Que nos hacemos trenzas? Si todo el mundo considera a Olvido como una mujer coherente, muy echada para adelante y dueña de su vida… Ese tipo de comentarios que al principio hacían gracia, porque yo mismo juego a decir que soy maricón, porque yo tengo una actitud muy maricona ante la vida, yo tengo amigos heterosexuales, con los que decía que estaba liado. El resto son homosexuales, mariquitas…».

Alaska y Mario. (Foto: Gtres)

Asimismo, el cantante ha dicho que en parte entiende los comentarios sobre la imagen que da, «pues tiene una forma muy femenina y mariquita» de mostrarse. «Hay homosexuales que no tienen pluma y yo tengo pluma. Entonces, yo me lo tomo a risa. Mi madre y mi padre son muy educados y como yo se lo he dejado todo muy claro. Al principio se enfadaba porque me maquillaba el ojo y ahora dice lo bonito que me queda», ha explicado.

Finalmente, ha añadido que su matrimonio nunca ha sido una mentira y que si fuese así no podría actuar durante toda su vida: «A día de hoy se ha convertido en un tópico el decir que mi matrimonio con Alaska es una convivencia. Yo es que actor no soy, soy comediante, showman, charlatán y mantener una obra de teatro todos los días durante 25 años ni Lola Herrera hablando en 5 horas con Mario. Pero vamos, que no me molesta. Prefiero que me digan eso que intolerante».