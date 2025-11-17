El desconocido pasado en común de Mario Vaquerizo y Elsa Pataky
El líder de las Nancys Rubias ha gestionado la carrera de Pataky durante años
Esta faceta de Vaquerizo como representante es bastante deconocida
Mario Vaquerizo ha gestionado durante muchos años la carrera profesional de numerosos famosos, entre los que se encuentra Elsa Pataky. Sin embargo, su relación profesional se rompía de manera inesperada después de varios años. Concretamente, fue la actriz la que decidía prescindir de sus servicios, y Vaquerizo no dudaba en explicar el motivo de esa decisión:
«Elsa decidió prescindir de mí porque se iba a Los Ángeles y yo pues no podía con la situación, el inglés…», ha detallado sobre las razones que hay tras esa decisión. Sin embargo, las cosas entre ellos parecen haber terminado en buenos términos: «Lo importante es decir las cosas claras, hablar claro, y no cometer ninguna infidelidad, igual que en una relación amorosa», asegura.
Mario Vaquerizo en un concierto. (Foto: Gtres)
La amistad entre Mario Vaquerizo y Elsa Pataky
De hecho, ambos han protagonizado numerosos reencuentros a lo largo de los años. «Elsita, una vez más nuestros encuentros demuestran lo conectados que estamos entre nosotros, lo que nos reímos juntos», presumía orgulloso en redes sociales durante una de las últimas veces. «Y lo felices que somos estando juntos. Siempre fue así, y siempre lo será».
Del mismo modo, el marido de Alaska deja muy claro que «un buen manager no es nada sin un buen artista». Pero, ante todo, tiene que «estar preparado para cuando se ha prescindido de él y afrontar una nueva etapa». Y es que esa ruptura en el ámbito laboral no ha afectado en absoluto a la relación personal que mantiene con la actriz. De hecho, siempre se ha alegrado por los éxitos de su amiga, que actualmente vive en Australia junto a Chris Hemsworth y sus tres hijos. «Eres un amor! Que bonito verte de nuevo y reírnos juntos otra vez», le respondía ella.
Elsa Pataky y Mario Vaquerizo. (Foto: Gtres)
Por su parte, Pataky siempre aprovecha sus visitas a España para reunirse con sus grandes amigos, a los que tiene en cuenta en cada ocasión. Por ejemplo, en julio pudimos verles protagonizando una divertida cena en Casa Salvador, -lugar de tradición en la capital madrileña-, junto a la estilista Beatriz Matallana.
Una historia de amor de más de dos décadas
Más allá de su éxito sobre los escenarios, Vaquerizo también se ha encargado de representar a su mujer, Alaska. Una cuestión que ha sido de lo más comentada, ya que también son pareja. «Una cosa es lo personal y otro lo profesional. El problema es cómo afrontas eso, si sabes hacerlo», sostiene.
Mario Vaquerizo y Alaska. (Foto: Gtres)
Tras más de dos décadas juntos, Mario y su mujer siguen tan unidos como el primer día. Lo que queda bastante patente en las constantes declaraciones de amor que dejan en redes sociales. «Lo mejor que me ha pasado en la vida es mi niña. Alaska, perdóname pero cada día soy más desastre con las fechas importantes. ¿Sabes por qué? ¡Porque hay tantas! Y que sigan llegando más. Te quiero, muñeca».