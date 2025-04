Mario Vaquerizo y Alaska continúan llenando salas con Las Nancys Rubias y Fangoria, sus respectivos grupos de música respectivamente. Su popularidad mediática ha venido de la mano de su talento en los escenarios de todo el mundo con letras que teletransportan hasta la época de la movida madrileña, que no pasan de moda y que siguen sonando a día de hoy. De manera puntual, el matrimonio ofrece shows musicales para reencontrarse con su público que, cuanto menos, es variado. Aunque por el momento no está entre sus planes retirarse de la música, la pareja de artistas tiene muy claro que el dinero que han ahorrado por sus éxitos no se va a quedar de manera perpetua en el banco ni lo van a malgastar.

Los planes de jubilación de Alaska y Mario tras retirarse de los escenarios

Tanto Fangoria como Las Nancys Rubias son dos grupos que no han pasado de moda en España. Las nuevas generaciones conocen muy bien sus letras y es habitual que en muchos locales de moda suenen sus canciones. En gran parte y por ello, el matrimonio de artistas ha conseguido tener un patrimonio de aproximadamente cinco millones de euros. Sin embargo, lejos de retener el dinero en el banco, Alaska y Mario tienen muy claro lo que harán cuando se retiren de los escenarios.

Mario Vaquerizo y Alaska en una fiesta en Madrid. (Foto: Gtres)

Gracias a su popularidad en la industria, el matrimonio hace unos años dio el salto a los medios de comunicación como colaboradores de programas de televisión y radio. Sus personalidades siempre han despertado una gran curiosidad entre sus fans y, además, durante toda su vida se han codeado con celebrities de la jet set, por lo que sus apariciones en tertulias no son en vano, si no que suelen aportar información. Otra fuente de ingresos que se suma a sus espectáculos o discos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ni Tw ni Fb sólo Ig (@alaskaoficial)

Además, ellos mismos han sido noticia en muchas ocasiones por su estilo de vida y nunca han tenido problema a la hora de hablar sobre sus vidas privadas (como el motivo por el que decidieron no tener hijos). De hecho, incluso hicieron un documental en el que abrieron las puertas de su conocida casa rosa en el centro de Madrid, una de sus múltiples propiedades.

A comienzos de los 2000, Vaquerizo y Alaska comenzaron a adquirir propiedades en un edificio de la Gran Vía de Madrid construido en 1900 y que consta de cinco plantas con dos viviendas en cada una de ellas de las cuales cinco son propiedad del matrimonio. A ello se le suma otra propiedad den Boadilla del Monte, a las afueras de la capital. Una vivienda unifamiliar ubicada en una parcela de 2.000 metros cuadros con varias habitaciones y amplias zonas verdes. Sin embargo, no utilizan todas ellas. Es por ello que en su entrevista en el podcast de Vicky Martin Berrocal, Mario desveló cuál era su sueño una vez que se retirase de la vida pública.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mario (@mariovaquerizooficial)

«Cuando tenga 80 años no voy a seguir con Las Nancys Rubias, tengo que pensar en otras cosas. Es por la tranquilidad del futuro. Queremos el edificio y los dos locales de abajo. Cuando yo venía a los cines de Gran Vía y pasaba aquí el sábado, decía que quería tener un piso ahí. Me he comprado la portería de mi edificio y la he convertido en vestidor. Nuestra idea es tener un hotel cuando seamos ya mayores», dijo.

Además, explicó en qué vivienda de todas ellas pasará el resto de su vida con su mujer o, al menos, la idea que tienen en mente: «El primer piso me lo compré con Alaska y ahora tengo seis. Queremos quedarnos nosotros con la casita rosa y que el resto sea un hotel. Creo en el ladrillo, no creo en los fondos de inversión, ni en los bonos. Eso siempre va a valer dinero. Soy muy hormiguita, pero también gasto».