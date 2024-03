El impresionante patrimonio de Mario Vaquerizo: «Tengo seis pisos en Gran Vía»

A sus 49 años, Mario Vaquerizo se ha convertido en uno de los personajes más populares de la crónica social de nuestro país. Su particular carisma y su sinceridad ante los medios han provocado que su figura pública esté en muchas ocasiones de máxima actualidad, tal y como ha ocurrido en las últimas horas. El cantante ha concedido una entrevista a Vicky Martín Berrocal (51) para el podcast A solas con…, espacio donde ha confesado en qué invierte su dinero: el ladrillo. El marido de Alaska (49) ha contado a la diseñadora que cuenta con un total de seis pisos en uno de lugares más emblemáticos de Madrid, la Gran Vía.

Mario Vaquerizo en una imagen de archivo / GTRES.

El patrimonio de Mario Vaquerizo

En conversación con la diseñadora, Mario se ha sincerado, revelando así cuál es una de sus grandes inversiones. «Yo venía de pequeño a los cines de Gran Vía y pasaba aquí el sábado. Antes no estaba tan globalizada y yo decía que quería tener un piso ahí. El primer piso me lo compré con Alaska y ahora tengo seis. Creo en el ladrillo», ha indicado.

Mario Vaquerizo y Alaska / Gtres.

«Creo en el ladrillo, no creo en los fondos de inversión, ni en los bonos. Eso siempre va a valer dinero. Soy muy hormiguita, pero también gasto», ha añadido. Eso no es todo, porque, además, el artista ha comprado la portería del edificio en el que vive para convertirla en su vestidor. Su objetivo es adquirir todo el bloque para construir en un futuro un hotel. «Queremos quedarnos nosotros con la casita rosa y que el resto sea un hotel. Cuando tenga 80 años no voy a seguir con las Nancys Rubias, tengo que pensar en otras cosas. Es por la tranquilidad del futuro. Queremos el edificio y los dos locales de abajo», ha detallado Vaquerizo sobre sus planes de futuro.

Sobre su esfera personal

El cantante no solo ha hablado de este aspecto de su vida, sino que también se ha adentrado en el terreno personal y ha explicado el motivo por el que no ha cumplido su sueño de ser padre. «Mi mujer no tiene el instinto maternal. A ella le encantan los niños, pero no le apetecía tener un hijo. A mí si me hubiera apetecido ser padre porque creo que hubiera sido un buen padre, pero si no era con mi mujer, yo no quería», ha relatado.

Alaska y Mario Vaquerizo en una imagen de archivo/Gtres.

El origen de la historia de amor entre Alaska y Mario Vaquerizo

Alaska y Mario Vaquerizo forman una de las parejas más longevas del mundo del espectáculo. Llevan juntos más de dos décadas, pero ¿cómo se conocieron? Según contaron en El novato, el programa de Joaquín, su historia de amor comenzó cuando Mario entró a trabajar en la discográfica a la que pertenecía Alaska en ese momento.

«Yo jamás me enamoro de Olvido porque fuera Alaska. Me enamoro de la mujer. Yo era el promocionero de Alaska y la discográfica me encarga que lleve el lanzamiento del disco. El promocionero tiene una relación directa y personal y yo decía: ‘Esta chica me gusta’», recordó Mario sobre cómo surgió la chispa del amor entre ambos. Por su parte, la artista añadió que se dio cuenta de que también le gustaba Mario. «Tenía 25 y yo 36», apuntilló la intérprete de Ni tu ni nadie.

Finalmente pusieron el broche de oro a su historia de amor el 29 de noviembre de 1999. Se casaron en Las Vegas en la más estricta intimidad y, años después, el 27 de mayo de 2011 decidieron casarse de nuevo en el Hotel Emperador de Madrid con todos sus familiares y amigos más cercanos.