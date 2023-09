La queja de Alaska tras ser despedida de ‘Cine de barrio’: «Nunca hubiera dejado de presentar»

Alaska ha dado un paso al frente tras verse envuelta en una inesperada polémica. La cantante ha estado tres años al frente de Cine de Barrio, espacio de TVE, sin embargo no presentará esta nueva temporada. Tras su salida del programa han sido varias las especulaciones que han girado en torno a este movimiento que la ha colocado en primera plana mediática.

Alaska en una imagen de archivo / Gtres

«Leo estos titulares y me siento obligada a aclarar la información. En ningún momento he ‘abandonado’, ‘dejado’, me ‘he marchado’ o ‘he cambiado’ Cine de Barrio por otros proyectos. Ser colaboradora puntual en @tardeartv en una cadena o de @masksingera3 en otra, no interfiere en mi labor como presentadora, así lo he hecho en estos tres años», ha comenzado diciendo. «Y siempre. Muy agradecida de haber podido ir por libre compaginando programas y cadenas», ha añadido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ni Tw ni Fb sólo Ig (@alaskaoficial)

«Nunca hubiera dejado de presentar Cine de Barrio voluntariamente, los que me conocen saben que para mí ese programa es vocación más allá de lo profesional. Me entristece muchísimo no seguir formando parte de ese proyecto. Pero entiendo que en las cadenas se toman las decisiones que se consideran adecuadas en cada momento. Así lo interpreto y me siento feliz de saber que Cine de Barrio no desaparece, sino que comienza una nueva etapa, una más», ha continuado en su cuenta de Instagram. Con estas palabras, la intérprete de Ni tú ni nadie ha confirmado que su marcha del formato no ha sido por voluntad propia.

Lejos de quedarse ahí, Alaska ha confesado que seguirá «esperando los sábados para disfrutar de mis directores, actores y actrices favoritos, como hago desde 1995. Inés Ballester ya ha formado parte de esta propuesta así que es una garantía». Tampoco ha querido dejar pasar la ocasión para agradecer «a quienes me dieron esta oportunidad, a los distintos equipos con los que he trabajado, empezando por los directores, primero Paco Quintanar y después @machusosinaga, sin olvidarme de nadie». «A todos esos invitados y colaboradores que generosamente han venido a visitarnos. Y a vosotros, fanáticos de Cine de Barrio», ha finalizado, asegurando también que ha sido «muy feliz».

Alaska en los Premios Dial / Gtres

Durante la jornada el jueves, Alaska participó en la Crónica Rosa de esRadio junto a Federico Jiménez Losantos, Isabel González y Beatriz Cortázar, donde contó cómo recibió la noticia de que no iba a presentar más Cine de barrio. «Ayer empecé a leer unos titulares que daban la noticia y he querido aclararlo porque no me gusta que parezca que he dejado Cine de Barrio por nuevos proyectos. No es cierto. Yo toda la vida he hecho muchos programas en distintas cadenas porque es lo que me gusta. La cadena ha considerado que ya no cuenta conmigo y es lo único que he querido aclarar. Nunca hubiera dejado Cine de Barrio pero estas cosas son así y las cadenas cambian y cambian sus ideas», aseguró.