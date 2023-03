Alaska, tajante sobre la maternidad de Ana Obregón

Faltaba ella. Alaska (59) ha sido la última en sumarse a la lista de celebridades que se pronuncian al respecto de la recién estrenada maternidad de Ana Obregón (68), por gestación subrogada, cuando se cumplen tres años del fallecimiento de su hijo Aless víctima del cáncer que padecía desde enero de 2018; y la de sus padres, Antonio y Ana, con apenas meses de diferencia. Fue la revista ¡Hola¡ la encargada de confirmar la noticia en exclusiva con unas imágenes de la recién estrenada mamá y la bebé a su salida del Memorial Regional Hospital de Miami.

Preguntada expresamente por ello a su llegada a la presentación de Miravia en Madrid, el nuevo marketplace de Alibaba en nuestro país, en la tarde de este jueves, la cantante, sin tapujos, expresó que se siente «muy feliz» con la noticia y que le desea «lo mejor del mundo» a la que fuera interprete de Ana y los 7. «Que sea muy feliz, que le traiga toda la felicidad del mundo. Ya contará ella si quiere, y si no también, lo que ha hecho, en qué momento lo ha hecho y cómo o qué la han llevado a tomar esta decisión».

En sus declaraciones, Alaska ha confesado que felicitó a la actriz tras conocer la noticia a través de un mensaje en Instagram. Asimismo, se ha pronunciado al respecto de la polémica que se ha generado en torno, entre muchas otras cosas, a la edad con la que Ana Obregón ha decidido ser madre de nuevo. «Creo que hay que respetar las decisiones individuales de las personas tomadas dentro de los marcos legales. Los marcos legales existen, y estamos en el siglo XXI. Ha habido mucho cambios en los últimos tiempos pero la ley siempre va por detrás de la costumbre. Existe, señores legisladores, y lo que existe, hay que legislarlo», señaló.

Acerca de su decisión de no ser madre, la artista dijo precisamente que uno de los motivos fue la edad. «Por las edades, lo que te gusta en la vida, lo que quieres poner a disposición de otros…». Unas palabras que se unirían a las pronunciadas en 2021 durante una entrevista que concedió al programa Lazos de Sangre de TVE. «Por cuestión de responsabilidad y profesionalidad, los hijos no han sido una prioridad», dijo. «Olvido no tiene el instinto maternal muy desarrollado», agregó por su parte Mario Vaquerizo (48), pareja sentimental de la reina de la movida de los años ochenta -así la llamaban-, desde hace más de dos décadas.

Alaska no ha querido pronunciarse no obstante sobre su trifulca con Jorge Javier Vázquez (52) después de que el presentador le dedicara un blog en la revista Lecturas (a ella y a Mario), por las declaraciones que hizo el vocalista de Nancys Rubias en el espacio Déjate Querer con Paz Padilla (53). «Hemos retrocedido mucho. Mi familia ha vivido una dictadura y yo ahora me siento identificado. No puedes decir lo que piensas. Se supone que habíamos avanzado mucho», dijo el marido de Alaska.

«¿Crees que no podemos decir lo que pensamos? Entonces parece que escuchas poco a tu mujer compartiendo micrófono con un ser cuya única virtud conocida es vomitar falsedades e imputar falsos delitos con la misma facilidad que se dictan los números del Euromillón», opinó entonces el presentador de Sálvame sobre el matrimonio y las colaboraciones que han hecho respectivamente con el Gobierno de la Comunidad de Madrid e Isabel Díaz Ayuso. «Esta Alaska no tiene nada que ver con la Alaska que yo amé».