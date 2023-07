Hace unas semanas, la actriz Mónica López se convertía en trendic topic tras confesar sin tapujos su opinión sobre el programa El Hormiguero durante una entrevista concedida a la emisora catalana Ràdio Estel. Allí cargo duramente contra Pablo Motos, el presentador del formato de las hormigas más famosas de la televisión, asegurando que el encargado de dirigir el programa «blanquea el fascismo y blanquea a gente impresentable». Pese a que contó que su negacionismo hacia el formato le había ocasionado «grandes peleas» con Movistar Plus +, su juicio hacia el proyecto audiovisual no había cambiado, por lo que seguía sosteniendo que, «por ética» ningún artista debería acudir a este tipo de entrevistas. Aunque en un principio parecía que sus palabras no iban a obtener respuesta, dos semanas más tarde, hay quien ha decidido alzar la voz para posicionarse sobre sus críticas declaraciones.

Aprovechando su entrevista en Herrera en Cope, ha sido Mario Vaquerizo quien ha dado un paso al frente para responder contundentemente a la protagonista de la serie Rapa: «Ella si quiere ser política, que se dedique a la política. Ser actriz significa entretener y dar rienda suelta a tu capacidad interpretativa. No te metas en esos jaleos», comenzaba a comentar el artista. Continuaba asegurando que las palabras que dedicó a El Hormiguero son una «completa falta de respeto» hacia un formato cuya principal función es «cumplir con la misión de entretener» a los telespectadores que llevan siguiendo su contenido desde hace más de una década.

«Yo he colaborado en El Hormiguero durante mucho tiempo y el otro día estuve con ellos. Si ella tiene la necesidad de decir eso, bien. Pero nosotros también tenemos la necesidad de que todos los artistas agradecemos un programa como El Hormiguero que nos permite poder promocionar los trabajos», proseguía. Aunque posteriormente ha afirmado que respeta a López porque «es una gran actriz», lo cierto es que en un principio ha definido a la intérprete como una chica «totalmente absurda»: «No sé quién es, ¿cómo se llama?», decía con tono irónico el vocalista de Nancys Rubias.

Responde contundente a las otras críticas que le rodean

Más allá de salir en defensa de El Hormiguero tras las palabras de Mónica López, Mario Vaquerizo también ha querido contestar a las críticas que le han señalado directamente en las últimas semanas. Empezando por su participación en el anuncio de la Comunidad de Madrid, Mario reitera que le dio las gracias a la presidenta de la capital por haberle elegido: «Si hubiera elegido a otro me hubiera enfadado […] Yo hubiera hecho ese anuncio porque estoy representando a mi ciudad, más allá del partido político que me llame», decía.

Respecto a los comentarios negativos que ha recibido últimamente en redes, considera que la gente se ha vuelto muy intolerante: «Yo creo en la libertad individual y en la libertad de expresión y creo en el respeto. Y si yo doy respeto lo único que pido es que me respeten», señala. Por último, haciendo referencia a la camiseta de La Legión que llevaba puesta en el aeropuerto y que le ha posicionado como protagonista de muchos titulares, apuntaba que no se imaginaba que su «forma de vestir» iba a llegar a ser trendic topic.