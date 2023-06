Mario Vaquerizo (48) ha sido objeto de todas las miradas en la crónica social (y también política) de nuestro país, en las ultimas horas ¿El motivo? El estilismo con el que posa en uno de sus últimos post de Instagram, donde reúne a más de un millón de seguidores. Fue concretamente el pasado domingo cuando el cantante de las Nancys Rubias, subía a sus redes sociales una imagen luciendo una camiseta de la Legión Española, la cara de Jesucristo y la bandera de España, junto al siguiente texto: «Recién aterrizadas from Canarias. Mil gracias por todo. Fuimos muy felices viva el mojo picón y toda su gente».

La instantánea, no iba a ser para menos, desató todo tipo de comentarios, buenos y malos, hacía el marido de Alaska que, tras el revuelo causado, se ha visto obligado a pronunciarse al respecto esta misma tarde en Así es la vida, el nuevo programa vespertino de Telecinco. «En los tiempos que corren no hay nada más punki que posar con una camiseta con un Cristo y una bandera española. No hay más que ver las toneladas de bilis que suelta el rojerío más censor. Y Mario lo sabe. Y por eso se la pone. Y hace muy bien», «Pero este tío cuando se ha vuelto así de fascista ? No entiendo nada», «Bravo valiente. Qué bien te queda la camiseta de la Legión», son solo algunas de las apreciaciones de los usuarios en la red.

Mario Vaquerizo, sin tapujos

Si bien el periodista ha acudido al programa que presenta Sandra Barneda (47) como parte de una actuación y para hablar sobre su relación con Alaska (60), así como de la muerte de Carmen Sevilla; también lo ha hecho, sin tapujos, sobre su última polémica. «Me da igual, me toca el mismísimo coño, con perdón», ha comenzado diciendo ante la incredulidad de la presentadora.

Mario Vaquerizo en ‘Así es la vida’ / Telecinco

«Yo no sabía que era una persona tan importante en este país. Yo creo en la libertad de expresión. El problema no está en que tú te pongas una camiseta, sino en la gente que quiere cuestionarte a ti porque te pongas una camiseta. Me parece una falta de respeto. A mí me educaron para ser tolerante y cada vez nos estamos volviendo más intolerantes. Estamos volviendo para atrás», ha añadido.

«No deberíamos de hablar de esto. Muchas veces nos hacemos eco y convertimos en noticia, no una información, sino una opinión. Yo no me tengo que justificar ante nada ni ante nadie porque no considero que haya hecho algo malo. Igual que un año me pongo una camiseta que pone maricón, otro me pongo una de la Legión porque me gusta estéticamente. Nadie puede cuestionarme, porque no me conoce. A los que me conocéis no os ofende. Cada uno que haga lo que quiera», concluye.

Mario Vaquerizo en ‘Así es la vida’ / Telecinco

Esta no es la primera vez que Mario Vaquerizo se convierte en noticia por sus actos y/o palabras. Cabe recordar si no la polémica generada en torno a su persona tras su última visita al programa de Déjate Querer, donde habló sobre cómo fue para él y su familia crecer dentro de los marcos de la dictadura, en comparación con la actualidad. «¿Crees que estamos retrocediendo un poco?», le preguntó, Paz Padilla, que era conductora del formato hasta su cancelación.

«¡Mucho! Yo, que vengo de una familia que ha vivido la dictadura y me decían lo malo que era, ahora me siento identificado con mis abuelos. No puedes decir lo que piensas. Se supone que habíamos avanzado mucho. Estoy diciendo una cosa muy políticamente incorrecta, pero yo me defino como políticamente incorrecto», expresó.