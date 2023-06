Ana Obregón (68) ya ha grabado su primera y tan ansiada entrevista tras convertirse en madre legal de una niña mediante gestación subrogada, por deseo de su hijo fallecido, Aless Lequio, el pasado mes de marzo. Pero no. No ha sido, pese a los rumores de los últimos tiempos, junto a Bertín Osborne (68) en Mi casa es la tuya, en Telecinco, o Pablo Motos (57) en El Hormiguero. La veterana presentadora ha escogido a ni más ni menos que a Joaquín Sánchez (41), quien fuera jugador del Real Betis Balompié, para charlar y zanjar la polémica generada alrededor de su persona desde su marcha y posterior regreso de Miami ya en brazos de la pequeña Ana Sandra. «Joaquín Sánchez vuelve a Antena 3 con un programa especial de ‘Joaquín, el novato’, en el que contará con una invitada muy especial de la que se ha hablado mucho en nuestro país en los últimos meses: Ana Obregón», señalan desde Antena 3.

Ana Obregón y Joaquín Sánchez en ‘El novato’ / Atresmedia

Será en una entrega especial de El novato donde la bióloga «abrirá su corazón al futbolista y le explicará cómo ha vivido todas las críticas que ha recibido desde que ha anunciado la llegada del bebé a su vida», explican en la página web oficial de la cadena insignia de Atresmedia, que ha hecho público ya un pequeño avance del encuentro entre Obregón y Joaquín donde se puede ver a ambos charlar sobre la nueva maternidad de la artista, y donde además, Joaquín le entrega a la actriz una camiseta del Betis para Ana Sandra con el dorsal número 17 a la espalda. «Todo el mundo está hablando de ti», le dice Joaquín a Obregón.

Se desconoce por el momento la fecha exacta en que se emitirá la entrevista. No obstante, se espera que sea en las próximas semanas, aprovechando la cercanía en el tiempo con las última intervenciones de Ana Obregón a prensa sobre la llegada al mundo de la menor, así como sobre El chico de las musarañas (HarperCollins), el libro que Aless escribió tras ser diagnosticado de cáncer y que la interprete de Ana y los siete quiso acabar cuando éste falleció. «El corazón de este libro es el texto que Aless empezó a escribir cuando le diagnosticaron cáncer. Un relato sincero, ácido, irónico, vibrante, con un sentido del humor único, que no pudo terminar, y que nos descubre el talento, el carisma y la personalidad de un joven que, sin duda, hubiera triunfado como escritor», señala la editorial.

En este sentido, se espera que Ana sea también preguntada por la relación actual que mantiene con el padre de Aless Lequio, Alessandro (63), con quien precisamente a raíz del nacimiento de Ana Sandra y de la publicación del libro, ha demostrado tener alguna que otra tirantez. Cabe recordar si no las palabras que Ana le dedicó a su ex pareja en la presentación de la obra, el pasado 7 de junio. «No sé si se ha leído el libro o no. Alessandro, ya te vale, que no sé qué te pasa porque hace un mes que no me escribes, pero en mi casa está tu nieta deseando conocerte», dijo Obregón.