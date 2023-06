Parecía que las aguas se habían apaciguado entre Alessandro Lequio (62) y Ana Obregón (68). Pero nada más lejos a la realidad. El regreso de la actriz a España tras varios meses en Miami, donde se convirtió en madre legal de una niña vía gestación subrogada, por deseo expreso de su hijo fallecido, Aless Lequio; no ha traído más que polémica entre la ex pareja. Prueba de ello son los reproches que la intérprete de Ana y los 7 lanzó hacía el padre de su hijo durante la presentación, el pasado miércoles, de El chico de las musarañas, el libro que empezó a escribir el joven y que ha terminado Ana Obregón tras su fallecimiento, el 13 de mayo de 2020.

«Llevo un mes que no me escribes ni nada y no sé lo que te pasa y no sé si te he hecho algo. Decirte que tu nieta te está esperando en casa porque es tú familia y porque está deseando conocer a su abuelo», dijo Obregón. «Anita va a recibir todo el amor mío, por lo menos, el de sus tío, que están locos y que vienen a cada segundo a ver a su sobrina, el de sus primos (…) Cuando yo no esté va a estar más protegida que la hija de Robert De Niro», continuó.

El colaborador recibía esas palabras desde el plató de El programa de Ana Rosa y no tardaba en reaccionar. «Eso no es cierto. Que mi nieta me esta esperando…A mí me hace mucha gracia esto. Otra cosa es que yo quiera compartir con toda España lo que yo haga. Lo que yo haga es cosa mía y de mis amigos, yo con ellos comparto todo lo que yo hago, pero con España no tengo por qué hacerlo. Creo que es comprensible. Le escribiré otro mensaje para que vuelva a leer lo que le escribí la otra vez», expresó. «Creo que me ha respectado, no me ha involucrado en todas sus historias periodísticas y yo se lo agradezco. Lo que me parece tremendo es que haya quien diga que es una historia maravillosa. Que haya muerto un niño de 27 años no es maravilloso. Es una historia de terror, y del peor de los terrores», dijo.

Así, la tensión es palpable entre ambos. No obstante, cierto es que Alessandro ha querido tener un gesto con la que fuera su pareja sentimental en forma de homenaje también hacía su hijo. El colaborador ha compartido hace escasas horas unas imágenes en su perfil de Instagram donde aparece su hijo Aless, Ana Obregón, así como la novia de entonces del joven, Carolina Monje. Se trata de una instantánea que los cuatro se tomaron durante un viaje a Nueva York, fechada en abril de 2018.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alessandro Lequio Sr (@alessandrolequiosr)

Como era de esperar, la publicación del italiano ha despertado todo tipo de reacciones entre sus más de cien mil seguidores en la citada red social. «Está bien la foto, porque la visita existió, pero la que estuvo día y noche y todos los días fue su madre y eso es una realidad», escribe un usuario. «No intentes tapar el sol con un dedo, lo hecho, hecho esté…y, de verdad, que Ana no se merece esto», añade otro.

La replica de Ana Obregón