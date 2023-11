El ataque de Xavier Sardá a Mario Vaquerizo: “Otro moderno que se ha hecho conservador”

Si hay una palabra que define a Xavier Sardá esa es la sinceridad. El presentador se ha visto envuelto, en varias ocasiones, en diferentes polémicas televisivas por no tener ‘pelos en la lengua’ y eso es justo lo que ocurrió la tarde del lunes cuando protagonizó uno de los momentos más tensos del programa TardeAR. Como marca su dinámica, cada tarde se pone en mesa de debate alguno de los temas actuales que más controversia están generando en la sociedad y, en esta ocasión, los colaboradores del espacio televisivo comentaron la situación de crisis por la que están atravesando los mariscadores de Galicia a tan solo unas semanas de la llegada de la Navidad.

Sardá hacía hincapié en que la falta de género en una de las épocas más fuertes del año, en cuanto al consumo del marisco se refiere, era un gran problema para los recolectores y su economía. «Para ellos (los recolectores) es una faena. Pero por no comer marisco los demás, no pasa nada», decía. Sus palabras tuvieron una reacción directa en Mario Vaquerizo, otros de los colaboradores que se encontraba presente en la conversación y que quiso focalizar el problema en lo que supone pasar una Navidad sin poder comer marisco: «También hay que pensar en las buenas tradiciones. Una Navidad sin marisco no es lo mismo», sentenciaba, añadiendo que, para él, «lo clásico siempre fue moderno».

Xavier Sardá y Ana Rosa Quintana en el programa ‘TardeAR’/ Mediaset

Xavier Sardá no pudo reprimir su contrariedad y cortando a su compañero, lanzó una pulla que desató un rifirrafe entre ambos: «¡Otro moderno que se ha hecho conservador!», exclamaba. Como defensa, el vocalista de Nancys Rubias aseguraba que «ser conservador no estaba reñido con la modernidad», pidiendo tras sus palabras un aplauso por parte del público que no tuvo el resultado esperado.

Vicky Martin Berrocal también quiso aportar su propia opinión al debate, manifestando que «no poro comer marisco te vuelves más moderno». Cabe destacar que, para aportar la información necesaria, el programa se puso en contacto en directo con una pescadora que contaba que habían encontrado más de diez toneladas de almejas y berberechos muertos por el cambio climático.

Mario Vaquerizo en el programa ‘TardeAR’/ Mediaset

Tras esta pequeña trifulca, Ana Rosa Quintana tomaba la palabra para dar paso al siguiente video que dictaba la escaleta del programa, intentando así calmar las aguas: «Bueno, bien, dicho todo esto, mis compañeros han estado trabajando mucho en este video», decía, desviando por completo el tema que había desembocado en este tenso intercambio de ideologías.

Las redes sociales se llenaron de comentarios sobre esta pequeña disputa donde se pudo ver un sinfín de opiniones muy dispares sobre las palabras de los colaboradores, aunque en la mayoría de los casos, los internautas mostraron cierta oposición a Mario Vaquerizo: «Un conservador de toda la vida que va de moderno», «Bien dicho, Xavier», «Chapó, Sardá», «Este siempre fue así. ¿Moderno? Hortera diría yo», escriben algunos.