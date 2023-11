El ritual infalible de Ana Rosa Quintana al llegar a su casa después de presentar ‘TardeAR’

No hay día que Ana Rosa Quintana no llegue a su casa, tras una jornada de trabajo al frente de TardeAR, su nuevo programa en Telecinco, y haga lo siguiente: quitarse la ropa, hacer lo propio con el calzado, ir a la nevera, abrir una lata de cerveza y hacerse con una bolsa de patatas. Así lo ha confesado ella misma, en la tarde de este jueves, en un momento en que el espacio trataba los pensamientos negativos de nosotros, los seres humanos, para con la comida y la obsesión o contradicción, por ende, por perder peso.

TardeAR ha contado con la presencia, vía online, en plató, de Marisa Navarro, la experta en salud y bienestar emocional que acaba de publicar su cuarto libro, La Alimentación Emocional; quien asegura que detenerse tres minutos ante un plato de comida, hace que nos planteemos si de verdad nos apetece «comer ese bombón de chocolate o un aperitivo cualquiera». «Quizás terminas dándote cuenta de que no es beneficioso para tu organismo y para tu salud mental». «La técnica de los tres minutos para manejar el hambre emocional está teniendo mucha divulgación porque es muy sencilla y muy práctica. Estamos acostumbrados a pensar en cambiar nuestro peso pero no nuestros pensamientos, y si no hacemos esto último, los cambios no van a durar en el tiempo, no van a establecerse en nosotros definitivamente. Se puede conseguir comer lo que nos apetece comer, y nada más», ha explicado.

Ana Rosa Quintana en ‘TardeAR’ / Telecinco

«En mi libro explico que gran parte del sobrepeso que hay en nuestra sociedad es debido a las dietas. Para luchar contra el sobrepeso es necesario, antes de seguir un orden en la alimentación, cambiar los pensamientos. Sólo así será posible el cambio de hábitos a largo plazo. El hambre emocional es esa compulsión que tenemos por comer, por picar», ha añadido.

Si bien las palabras de la experta han convencido a Ana Rosa para aplicarlas en otros ámbitos, como el de dejar de fumar o, incluso, el de acostarse con alguien con quien en realidad no queremos; no lo ha hecho del mismo modo con la comida: «Yo estoy pensando…Cuando acabe este programa, a las ocho de la tarde, yo llegó a mi casa, llegó reventada porque llevo aquí desde por la mañana, y que hago: me quito la ropa, me quito los zapatos, voy a la nevera, me abro una cervecita y una bolsa de patatas ¡¡No la voy a estar mirando tres minutos!!!», ha expresado despertando el aplauso y la risa de los espectadores y colaboradores presentes en plató.

La receta que Ana Rosa Quintana toma a diario

Esta no es la primera vez, sea como fuere, que Ana Rosa Quintana confiesa sus must en la cocina, o hábitos alimenticios. Este verano, sin ir más lejos, la veterana presentadora desveló cuál era la receta que tomaba a diario. Especialmente, durante los meses de verano, con la llegada del buen tiempo: el gazpacho. «Tomo gazpacho todos los días, es una fuente de vitaminas maravillosa. Llegas a mediodía y te tomas un gazpacho y ya está», dijo.