Alaska y Mario no han sido padres por este motivo

Alaska y Mario han explicado en TardeAR los motivos por los que decidieron no ampliar la familia. Los colaboradores reflexionaban sobre la resolución de conflictos entre padres e hijos, y Cristina Cifuentes explicaba que «El tema del perdón es mutuo pero las madres y los padres al final tenemos que ser los que tomemos siempre la iniciativa. Creo que es nuestra responsabilidad hacia nuestros hijos». La cantante compartía el mismo punto de vista y, explicaba, que precisamente por eso ella decidió no ampliar la familia: «Yo creo que es así, por eso yo no he tenido hijos. La vida de un individuo que es madre, también padre, pero por alguna razón, madre, como individuo desaparece de alguna manera en el momento que eres madre y asumes la responsabilidad de toda la vida cuidar y estar con esa persona»

Bajo la atenta mirada de su marido, la cantante continúa con su argumento: «Mario dice que por eso lo que voy a decir lo digo tan alegremente. Yo he visto hijos problemáticos que destrozan la vida a la familia y que la madre siempre perdona, yo le digo a Mario: ‘Yo no lo haría’ y siempre me dice: ‘Porque no eres madre’». Su marido señalaba que «ser madre y ser padre ejerce un ejercicio de profesionalidad que si no vas a estar a la altura es mejor no…».

Alaska y Mario se funden en un beso. (Foto: Gtres)

Cuando comenzaron su relación, él tenía 25 años y ella 36, entonces Mario quería ser padre pero la cantante le dejó claro que no podría cumplir ese sueño si continuaba con ella. El artista decidió seguir con Alaska y olvidarse de la paternidad. El matrimonio suma ya 25 años y la complicidad entre ellos es envidiable. Todo comenzó en una exposición de Costus en Madrid, cuando un jovencísimo Mario se acercó a la cantante para pedirle una foto. Se reencontraron con motivo de una entrevista y finalmente terminaron trabajando juntos. La pareja ha llevado su amor al altar en dos ocasiones, una ceremonia civil en la capital y otra en Las Vegas.

Gracias al apoyo mutuo que se brindan han logrado superar los problemas de salud que ambos han atravesado este 2024. El pasado 20 de octubre, Mario sufrió una aparatosa caída durante un concierto en Cáceres, y tuvo que ser ingresado en el Hospital Universitario de la ciudad. El concierto de Las Nancys Rubias fue suspendido, tal y como explicó la organización a través de sus redes sociales: «Mario ha sufrido una caída accidental durante su actuación. Ha sido aparatosa, pero está bien. Los servicios médicos lo han atendido y trasladado al hospital. Lamentablemente, no se encuentra en condiciones de subirse al escenario y el resto de Nancys tampoco». Aunque ya se ha recuperado por completo, ahora es Alaska la que padece un problema de salud. Asé lo explicaba la cantante en TardeAR tras aparecer con un parche en el ojo izquierdo: «Estábamos en horario de programa, con la televisión puesta. Fui a caminar y de repente se me hizo un árbol de navidad, muchos flashes de y de ahí fue al negro el ojo», relataba. «Tengo la vena central de la retina afectada con un trombo, lo que produce un edema en el centro. Entonces no veo nada».