Este Halloween ha sido especial para Alaska y Mario Vaquerizo, quienes celebraron la noche de brujas en un contexto inusual: el hospital. Mario continúa ingresado a consecuencia de su aparatosa caída de una plataforma giratoria en pleno concierto en el Festival Horteralia, en Cáceres; y este jueves recibió una inesperada visita de su esposa, quien no dejó que la situación le impidiera llevar un poco de diversión a su pareja. Ataviada con «un modelo ad hoc», Alaska demostró su característico humor y su empeño en animar a Mario. Prueba de ello es la imagen de ambos que la artista ha compartido con sus seguidores en Instagram, desde la habitación del hospital.

«Repartiendo y recibiendo regalitos con los vecinos de habitación y con los más pequeños. Lo que sea para sacar una sonrisa en los momentos no tan buenos», ha escrito Alaska. Por su parte, el cantante de las Nancys Rubias ha agradecido la compañía de la que lleva siendo su pareja más de dos décadas. «¿Trato o truco? Ayer celebrando Halloween desde el hospital con la chica más guapa del mundo. Gracias por estar a mi lado siempre y con tan buena clase y modelazo», señala. Además, Vaquerizo ha aprovechado la publicación para actualizar brevemente su estado de salud: «Agencia Vaquerizo informa: mejorando poco a poco». Unas palabras con las que el cantante intenta quitar hierro al asunto, mientras afronta su recuperación con el mejor ánimo posible.

La publicación de Alaska y Mario Vaquerizo se ha llenado de mensajes en los que los internaturas mandan todos sus buenos deseos al madrileño y le agradecen, a su vez, a la intérprete de Dramas y comedias y A quién le importa, el gesto que ha tenido con su marido así como con el resto de pacientes del hospital.

Fue el pasado día 19 de octubre cuando Mario Vaquerizo cayó del escenario, siendo trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Cáceres, donde fue sometido a varias pruebas para descartar, principalmente, problemas neurológicos graves. Dos días después, con el cuello inmovilizado con un collarín ortopédico, doble fractura en las vértebras y una ligera pérdida de visión por el golpe, Mario fue dado de alta. «Me podía haber matado o haber quedado paralítico, pero gracias a Dios estoy aquí. Me caí y cuando recuperé la conciencia ya estaba en el camerino. Me ha afectado la visión, he perdido un poquito, pero es lógico por el golpe, y tengo una doble fractura en las vértebras. Ahora me toca reposo y paciencia», expresó. Sin embargo, la recuperación de Vaquerizo no estaría yendo todo lo bien que esperaba.

El artista volvió a ser hospitalizado el viernes 25 de octubre. Esta vez, en un centro médico de Madrid, a razón de la pérdida de visión que sufre. Así lo compartió el propio cantante a través de su perfil de Instagram, donde reúne a más de un millón de seguidores. «Estoy bastante dolorido y con pérdida de visión que espero recuperar», dijo en un primer momento. «Aquí seguimos, muy bien cuidado por los médicos, enfermeras, auxiliares, celadores… en fin, ¡qué personas tan totales y profesionales! Bien cuidado y además protegido por mis vírgenes y santitos, que siempre me ayudan y acompañan», añadió agradeciendo a todos el cariño que recibe. «Una vez más, gracias a todos por vuestros mensajes».