Cuando se cumple una semana de su aparatosa caída de una plataforma giratoria en pleno concierto en el Festival Horteralia, en Cáceres, Mario Vaquerizo ha ingresado de nuevo en el hospital. El mismo día del accidente, el artista fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de la región de Extremadura, donde fue sometido a varias pruebas para descartar, principalmente, problemas neurológicos graves. Dos días después, con el cuello inmovilizado con un collarín ortopédico, doble fractura en las vértebras y una ligera pérdida de visión por el golpe, Mario fue dado de alta.

«Me podía haber matado o haber quedado paralítico, pero gracias a Dios estoy aquí. Me caí y cuando recuperé la conciencia ya estaba en el camerino. No me di cuenta de lo que tenía hasta el día siguiente, ya en el hospital. Me ha afectado la visión, he perdido un poquito, pero es lógico por el golpe, y tengo una doble fractura en las vértebras. Ahora me toca reposo y paciencia, que es lo que menos tengo», expresó. Sin embargo, la recuperación de Vaquerizo no estaría yendo todo lo bien que esperaba.

El artista ha sido ingresado de nuevo en el hospital. Esta vez, en un centro médico de Madrid, a razón de la pérdida de visión que sufre. Así lo ha compartido el propio cantante a través de su perfil de Instagram, donde reúne a más de un millón de seguidores. Mario permanece en el hospital desde el viernes 25 de octubre, por lo que ha pasado allí el fin de semana. «Estoy bastante dolorido y con pérdida de visión que espero recuperar», dijo en un primer momento. «Aquí seguimos, muy bien cuidado por los médicos, enfermeras, auxiliares, celadores… en fin, ¡qué personas tan totales y profesionales! Bien cuidado y además protegido por mis vírgenes y santitos, que siempre me ayudan y acompañan», ha expresado ahora el, agradeciendo a todos siempre el cariño que recibe. «Una vez más, gracias a todos por vuestros mensajes».

Aunque el artista no ha querido ahondar en demasiados detalles acerca de su dolencia y recuperación, sí parece que va mejorando: «Los ojitos y el cuello, pues… poquito a poco», ha contado. Vaquerizo ha acompañado estas palabras de una imagen de él mismo tumbado en la camilla del centro médico, en la que se pueden ver varias estampas de vírgenes y cristos. En la instantánea, Mario Vaquerizo aparece con un aspecto algo desmejorado y que dista mucho de la vitalidad a la que tiene acostumbrados a sus fans y los medios de comunicación.

El accidente fue un gran sobresalto tanto para Mario Vaquerizo como para su mujer, Alaska, quien se encontraba fuera del país cuando ocurrió. «Yo estaba fuera de España cuando pasó. Todavía todos llevamos el susto encima», comentó la cantante. Así, fue la hermana del artista, Marta, quien acompañó a Mario al Hospital Universitario de Cáceres y permaneció allí hasta que fue dado de alta por primera vez.