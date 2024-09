Mario Vaquerizo sobre el altercado de Isabel Pantoja: "Hay que ser profesional aunque estés cansada"

Isabel Pantoja vuelve a estar en el centro del huracán mediático. En medio del aluvión de críticas que ha recibido por no haber visitado a su hija en el hospital tras ser operada de urgencia por una apendicitis, la tonadillera ha protagonizado un incidente con la prensa que no ha pasado desapercibido. Al llegar al aeropuerto de Tenerife, la artista perdió los nervios con una reportera, insultándola y propinando un manotazo al micrófono. Una actitud que, como no podía ser de otra manera, ha generado todo tipo de reacciones al respecto. Aprovechando su asistencia al aniversario de Santander Music, Mario Vaquerizo ha sido uno de los últimos en pronunciarse sobre lo ocurrido, dejando claro que está completamente en contra de los modales utilizados por la cantante.

«A ver, yo es que estoy en la dualidad. Por un lado no me parece bien lo que ha hecho, porque yo creo que hay que ser profesional siempre. Entiendo que en algunos momentos puedas estar cansada de que te pregunten lo mismo, pero creo que las formas son muy importantes. Eso debería controlarlo», comenzaba a decir. No obstante, al mismo tiempo que se mostraba en contra de la actitud de la tonadillera, también agradecía a Isabel las grandes frases que estaba dejando para la historia de la crónica social del país: «Yo vivo de la cultura del pop y también tengo que agradecerle que de frases tan maravillosas que yo utilizo en mis fiestas constantemente», proseguía.

Mario Vaquerizo en el aniversario de Santander Music. (Foto: Gtres)

«Isabel siempre ha sido así. Es igual de temperamental. Pero, ¿está bien hecho? Pues yo creo que no porque la persona que estaba preguntando estaba haciendo su trabajo. Súper educada además. Entonces, aunque estés cansada, tienes que ser profesional y decir, ‘gracias’. Pero no hacer eso», sentenciaba. A pesar de dejar clara su postura, insistía en que las frases de la intérprete de Marinero de luces eran icónicas. «Es que yo la semana que viene que tengo un cumpleaños, y en vez de cantar el cumpleaños feliz voy a decir: ‘¡Ocúpate de España!’», decía entre risas.

El reportero le preguntaba entonces si consideraba que Isabel se había equivocado y Mario repetía su postura: «Eso te lo tendrá que decir ella. Yo no soy quien para decir si se ha equivocado o no. Yo veo una reacción y puedo estar más o menos de acuerdo. Pero eso tendrá que decirlo ella. Yo creo que yo no reaccionaría así […] La educación es muy importante […] Pero yo creo que también una mala tarde la tiene cualquiera. Y a lo mejor Isabel la ha tenido. Son las formas y ya está. Pero yo creo que las formas no hay que perderlas nunca», sentenciaba.

En cuanto a la relación que mantiene con Isabel, el vocalista del grupo musical Nancys Rubias también ha sido muy claro: «Yo con Isabel no he tenido ningún contacto nunca. Pero soy fan y me gustan sus discos. Hay discos que me gustan más y otros que me gustan menos. No he ido nunca a Cantora, pero me encantaría», concluía.