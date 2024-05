El futuro incierto de Mario Vaquerizo con Alaska a las puertas de sus bodas de plata

A pesar de que es un rostro muy querido, Mario Vaquerizo tiene que enfrentarse continuamente a las mismas especulaciones. Cada cierto tiempo vuelven a sonar con fuerza los rumores de crisis y asegura que está cansado de dar explicaciones, pero no tiene nada que esconder y ha vuelto a hablar de tema. El problema es que sus palabras no han hecho más que alimentar la polémica, pues se ha pronunciado en un tono incierto sobre su futuro con Alaska.

«Se habla de rumores de que soy maricón, de rumores de que me voy a separar de Alaska. Lo único que es verdad es que el día 10 de junio se cumplen 25 años desde que estoy con Olvido. Lo que pase de ahí en adelante ya no se sabe», ha declarado en una de sus últimas apariciones públicas. Pero, ¿a qué está haciendo referencia el artista?

Mario Vaquerizo, durante un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Vaquerizo va a celebrar su aniversario con Alaska próximamente, pero el camino hasta llegar a este punto no ha sido nada fácil. Ellos mismos han reconocido que han atravesado crisis, pues el comportamiento de Mario terminó con la paciencia de la cantante. Ella es más moderada y no entendía que su marido desapareciera durante una noche de fiesta sin dar señales de vida.

Las dos crisis de Alaska y Mario

El primer problema que tuvo el matrimonio data del año 2000. Mario salió a una discoteca y estuvo demasiado tiempo sin ponerse en contacto con Alaska. Ella llamó a los amigos que tienen en común y nadie sabía nada. La vocalista de Fangoria se puso firme y le advirtió de algo: lo que había pasado no se podía repetir. A partir de ese instante, la actitud de Vaquerizo cambió, pero al cabo de cinco años tuvo que enfrentarse a otro golpe, esta vez mucho más duro.

Lamentablemente Mario perdió a su hermano en 2005 después de un accidente de tráfico. Este suceso le dejó muy marcado y como es normal afectó a su personalidad. El matrimonio se instaló en casa de la familia Vaquerizo durante un tiempo, hasta que la situación fuera más estable. Alaska contó que su marido perdió su sentido del humor, pero lo recuperó de una forma curiosa: viendo la serie Aída, de Telecinco.

Estos dos baches ya forman parte del pasado y han conseguido que la pareja salga fortalecida. Alaska y Mario forman un buen equipo, por eso tienen tantos proyectos en común, pero ¿qué han preparado para la boda de plata?

Las últimas declaraciones de Mario Vaquerizo

Mario Vaquerizo, en ‘TardeAR’. (Foto: Telecinco)

Mario Vaquerizo se casó con Alaska en 1999. En aquella época la cantante ya era un fenómeno social, así que intentaron esconder la noticia, pero Terelu Campos recibió la información y la comunicó durante su programa. Fue el principio de una trayectoria mediática que ha llevado a Mario a lo más alto.

Actualmente el artista trabaja de colaborador con Ana Rosa Quintana y ha aprovechado su estancia en TardeAR para lanzar unas reflexiones interesantes. «Las cosas desde fuera se magnifican y se ven desde fuera de forma muy diferente a como son desde dentro. Y tampoco debemos condenar la infidelidad o la reconciliación porque no sabemos dónde nos vamos a ver nosotros en algún momento».

En ese sentido, el futuro de Mario y Alaska es incierto, aunque ahora no haya ningún problema entre ellos. Eso sí, Vaquerizo tiene claro qué pasaría si descubriera una deslealtad: «Yo no lo perdonaría. A mí me deja mi mujer y Shakira se queda corta».