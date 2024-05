El motivo por el que Alaska y Mario Vaquerizo no han querido ser padres

Olvido Gara, conocida como Alaska, conoció a Mario Vaquerizo hace ya más de dos décadas. Desde entonces forman una de las parejas más longevas de la crónica social de nuestro país. Su historia de amor comenzó en 1999, cuando el cantante entró a trabajar en la discográfica Subterfuge donde conoció al que es el amor de su vida. Muchos se han preguntado cuál es el secreto para que su relación siga intacta y sobre esto ha hablado la artista en El Hormiguero, espacio presentado por Pablo Motos en Antena 3.

Eso no es todo, porque el pasado mes de febrero, Alaska también habló con total naturalidad sobre el motivo por el que no ha tenido hijos con Mario Vaquerizo. Su respuesta fue clara y explicó en TardeAR, que no quería «tener problemas».

«Con 31 años me pregunté si quería ser madre, tuve un cuestionamiento profundo y decidí definitivamente que no. Hasta ahora la pregunta siempre era ‘¿no vas a tener niños?’ Como si fuera una obligación. No quiero tener hijos y punto», explicaba hace unos años en una entrevista.

Por su parte, Vaquerizo sí hubiese tenido un hijo. «A mí sí me hubiera apetecido ser padre porque creo que hubiera sido un buen padre, pero si no era con mi mujer, yo no quería», contaba en el podcast A solas con… de Vicky Martín Berrocal.

Alaska revela los secretos de su matrimonio

Durante su intervención en el espacio de Antena 3, donde ha acudido para presentar su último reto profesional, dado que ha sido quien ha dado voz a la gata Jinx, una de las protagonistas de la nueva película Garfield, la intérprete de Fiesta en el infierno también ha hablado de algunos de los secretos de su matrimonio con Mario Vaquerizo.

Alaska y Mario Vaquerizo en una imagen de archivo. (Foto: Gtres)

«Tenemos una especie de escapada personal que nos sirve a los tres -hace referencia a unos amigos- para reconectar con el mundo. Para hacer cosas que nos vienen mejor. Es una especie de psicoanálisis que nos ayuda a situarnos un poco en la vida», ha explicado la artista. «Algunas personas lo hacen con un confesor, otros meditan, otros salen de fiesta», ha continuado. Ha sido entonces, cuando el presentador ha querido saber si Mario forma parte de esta escapada. «No, no le pertenece», ha indicado Alaska.

A partir de ese instante, la artista ha reflexionado sobre uno de los secretos del éxito de su relación con el líder de las Nancys Rubias. «Hay parcelas que incluso en una pareja que está a punto de cumplir 25 años tiene que respetar. Mario necesita estar con sus amigos, le gustaría que yo estuviera. Yo no. Cada uno necesita sus cosas y hay que respetarlo», ha explicado.

Por otro lado, Alaska ha comentado que si bien Mario Vaquerizo es impulsivo, ella es más bien todo lo contrario. «Mario salta. Te lo cuenta. Te lo dice todo. Te lo vuelve a decir. Cuando acaba, Mario está tranquilísimo y yo tengo cuatro días por delante en los que estoy enfurruñada», ha dicho. «Cada uno es como es y hay que adaptarse. No es algo malo. Pero, al final, o estás enamorado o no estás enamorado. Es así de total y de triste cuando deja de ocurrir», ha terminado diciendo.