4 ideas de maquillaje fácil para Halloween

Llega una de las fiestas más terroríficas del año y ya puedes apuntar estas ideas de maquillaje fácil para Halloween. Pues seguro que tienes una fiesta en mente y no vas a pasar desapercibida. Hay que dar miedo, y además de tus atuendos especiales, toca maquillarse con negros y otros.

Te mostramos estos maquillajes y consejos para llevar un look irresistible. Anota bien para que duren más, pues algunos no llegan a acabar la fiesta, como es de costumbre.

Las mejores ideas para un maquillaje fácil para Halloween

Utilizar maquillaje específico para la ocasión

La make up Nuria Adraos, desvela, junto a Peoople, sus trucos para maquillarse este Halloween.

En este punto aconseja usar maquillaje específico para la ocasión: sombras intensas y duraderas. Aunque es posible aplicar el maquillaje que tenemos en casa, la artista recomienda utilizar las paletas Carnival de BPerfect. Hay que tener en cuenta que, para conseguir maquillajes especiales, como los de Halloween o los de cualquier evento, es necesario apostar por productos que permitan conseguir esa intensidad y durabilidad de los colores.

Manicuras Halloween

Para este día se llevan las uñas pintadas de colores diferentes. Del rojo al naranja pasando por el negro. Los esmaltes Glow Up de ORLY aportan estos colores y más porque consiguen brillar en la oscuridad. ¡Son una pasada!

Por ejemplo, a las manicuras estilo pumpkin, conviene acompañarlas con un toque de verde que las haga resaltar aún más, así como probar con otras tipo Bloody Mary si piensas disfrazarte de Carrie, con todo en rojo haciendo ondas de sangre y con la base más clara, o simulando la noche de los muertos vivientes.

“Apostamos por esmaltes como Sunset Blvd o Red Flare por su parecido con la sangre y vísceras, por Front Page y Up All Night si te disfrazas de esqueleto o Celebrity Spotting para un total look de vampiresa”, explica Monique Aguilar, manicurista oficial de Orly.

Eyeliner con pedrería

Vas a ser la reina de la fiesta porque con este look bien diferente, es posible que impresiones a todos. Así, y según la maquilladora Cristina Lobato, debes empezar este eyeliner con un pincel fino y un eyeliner en gel negro maquillamos desde la zona del lagrimal muy a ras de pestañas.

Luego para realizar la cola del eyeliner partimos desde la línea húmeda del párpado inferior en dirección a la sien o a la ceja dependiendo de la forma que le queramos dar al delineado. Y para colocar la pedrería o cualquier complemento de decoración, hay que aplicar primero unas gotitas en forma de puntitos del pegamento de pestañas transparente sobre el eyeliner y después vamos adhiriendo cada piedrecita con una pinza.

Colores oscuros y lentillas de colores

Si no tienes mucho tiempo, desde la plataforma Treatwell nos recomiendan que nos maquillemos en 10 minutos, apostando por los colores oscuros en ojos y labios. Se puede fijar el protagonismo en los ojos con un buen ‘smokey eyes’ en tonos negros o rojizos y con la ayuda del ‘eyeliner’ dibujar una telaraña.

Entre estos, puedes usar el Camaleon Colourfun para conquistar a base de colores metalizados de alta pigmentación que cuidan e hidratan los labios gracias a la manteca de cacao, el aloe vera, la rosa de mosqueta y la vitamina E. O bien con la Camaleón Máscara de Pestañas definición, de acabado negro intenso y de larga duración para unas pestañas peinadas, que produce un efecto pestaña postiza para asustar y estar bella a la vez. Con este maquillaje fácil para Halloween, triunfarás.